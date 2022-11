Roma, non solo il Grande Raccordo Anulare: ecco le strade più pericolose in città e dintorni

Roma è una delle città con più numero di incidenti a causa di molte strade pericolose che ci sono: ecco quali

Roma è la città più grande d’Italia sia per la sua vastità che per il numero di persone che vi abitano. Essa è la capitale italiana, centro della vita politica nazionale e centro della religione cattolica. Di una bellezza unica e inimitabile, ogni angolo racconta una storia ed è simbolo di cultura e tradizione. Esistono, però, anche lati negativi, uno in particolare riguarda le strade. Quali sono quelle più pericolose?

Roma, quali sono le strade più pericolose della Capitale

Roma è una delle città con il numero più alto di incidenti. Ogni anno sono sempre di più a causa anche delle strade pericolose che vi sono. Il primato, come sempre, è del Grande Raccordo Anulare ma i numeri negli ultimi tempi sono in calo. Infatti, dal 2019 al 2021 sono stati 539 i casi in questo tratto e i sinistri sono diminuiti.

Dopo il GRA, segue via Casilina con 174 sinistri e l’Aurelia con 119. Poi ancora la Pontina con 111 e la via Flaminia con 106 incidenti. Rientrano nell’elenco anche l’Ostiense e la Nettunense, con 80 e 73 incidenti. Tra gli incidenti mortali se ne registrano otto sul raccordo e sulla litoranea Ostia-Anzio, quattro sulla via Appia.

Ma non finisce qui, la capitale è famosa anche per i continui tamponamenti che si verificano quotidianamente. Nel 2021 sulle strade urbane ne sono avvenuti circa 9.891, mentre su strade extraurbane circa 1.240. I numeri, però, sono in calo rispetto agli anni passati.

I dati presi in considerazione sono stati raccolti da uno studio Aci che ha esaminato le strade di Roma e provincia. La notizia è stata poi riportata anche dal Corriere dello Sport.

Si raccomanda, quindi, di fare attenzione ogni volta che si viaggia, sia che si tratti di un tragitto breve che lungo.

FOTO: SHUTTERSTOCK