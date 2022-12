Ad un’ora e mezza da Roma c’è il più grande museo in Europa dedicato al vino: dentro troverai anche una ‘cattedrale’

Sapevi che a un'ora e mezza da Roma vi è il più grande museo dedicato al vino dove poter trascorrere una giornata all'insegna di degustazioni?

Sfatiamo il mito sul vino! Molti, infatti, sono convinti che per berne di buono sia necessario visitare cantine in Toscana o al Nord. In realtà anche vicino Roma vi è un paese molto conosciuto per i propri vitigni. Il suo nome è Castiglione in Teverina, un borgo in provincia di Viterbo dove vi è un museo del vino e delle Scienze agroalimentari, chiamato MUVIS.

Museo del vino vicino Roma, tutti i dettagli

E’ il più grande museo del vino: 2000 metri quadrati di esposizione, suddiviso in varie sale tra cui una “cattedrale” in cui è possibile vedere botti enormi di più di tre metri di diametro. Un luogo strepitoso dove sia gli amanti del vino che i più curiosi potranno trascorrere del tempo tra una degustazione e l’altra.

A Castiglione in Teverina si svolge, inoltre, la festa del Vino aperta a tutti. Per 5 giorni chiunque potrà visitare le cantine e degustare vini, conoscendo la storia delle aziende. Proprio per l’occasione la visita al museo diventa un must di cui è impossibile fare a meno.

Castiglione in Teverina, cosa vedere

Castiglione in Teverina non è conosciuta soltanto per il vino ma anche per essere una zona storica etrusca dove venire a contatto con alcuni monumenti e luoghi che rimandano a quell’epoca. La prima tappa sarà il centro storico con la rocca al centro, non può mancare all’appello la Collegiata di San Filippo e Giacomo ed infine la Chiesa di San Rocco e quella della Madonna delle Macchie.

Vicino al borgo viterbese vi sono anche il Lago di Bolsena, la Valle dei Calanchi e quella del Tevere dove poter trascorrere una giornata di piacere e relax. Anche Viterbo presenta un centro storico medievale unico.

