Sei in cerca di un paio di sandali da spiaggia da sogno? A Roma, vicino a Piazza Navona, c'è Di San Giacomo Sandals, il laboratorio-negozio che ti permette di personalizzare i tuoi sandali come hai sempre desiderato.

Di San Giacomo Sandals: arte e artigianalità nel cuore di Roma

Di negozi di scarpe, Roma è piena. Ma sono pochi quelli che offrono calzature artigianali, fatte a mano e che permettono di scegliere con cura ogni minimo particolare. Tra questi spicca certamente Di San Giacomo Sandals: non un semplice negozio, ma un vero laboratorio di creatività nel cuore della città eterna. Una volta entrati, si rimane incantati!

Con l’arrivo dell’estate siamo portati a scoprirci: canotte, shorts, mini abiti affiorano nei nostri guardaroba. E anche i piedi, dopo un lungo inverno rinchiusi negli stivali, iniziano a respirare.

GUARDA: Sandali pronti in pochi istanti, guarda l’incredibile video

Il must della stagione estiva, da sempre, sono i sandali: ne esistono di ogni materiale e colore, ma quanti di noi possono vantare dei sandali personalizzati?

Nel cuore di Roma, tra luoghi insoliti e originali, c’è ne è dove ogni vostro desiderio diventa realtà, basta varcare la soglia di Di San Giacomo Sandals.

Sandali personalizzati per tutti

La parola d’ordine qui è artigianalità. Ogni calzatura è creata su misura e seguendo le indicazioni del cliente che può scegliere tra cinturini e accessori con cui personalizzare i propri sandali.

In questo laboratorio di via di Tor Millina si resta incantati per la varietà infinita di modelli cui ispirarsi. Sulla qualità del prodotto, poi, non ci sono dubbi: tutto qui porta il marchio del Made in Italy.

Si può così optare per un sandalo semplice da spiaggia, sobrio per una passeggiata in centro o arricchire la calzatura con piccoli dettagli preziosi per rendere i nostri piedi estrosi o stravaganti.

Insomma, il sogno di ogni donna che diventa realtà: un sandalo di qualità, comodo e unico al mondo!

Ma da Di San Giacomo Sandals, vale la pena fare un salto anche di inverno: se non amate i tacchi a spillo ma non rinunciate alla femminilità, troverete delle ballerine che vi conquisteranno!