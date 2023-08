Si potrà fare la richiesta per l’emissione o il rinnovo della carta d’identità

Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d’identità elettronica.

Nella giornata di sabato 3 settembre sarà possibile farne richiesta agli sportelli anagrafici del Municipio VII, in Piazza Cinecittà n.11 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

– Saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è obbligatoria la prenotazione in data venerdì 2 settembre dalle ore 9 fino a esaurimento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per mandare a buon fine la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio VII: la sede di via Cinecittà 11 sarà aperta sabato 3 settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune: sabato 3 settembre 8.30-16.30, domenica 4 settembre 8.30-12.30.