Arriva a Roma il Chaos Lab: sei sale immersive, nove esperimenti e un dottore folle che trasforma la scienza in puro divertimento.

A Roma arriva una nuova esperienza che ci promette di trasformare la scienza in un’avventura a misura di tutti, pensata espressamente per i bambini: il Chaos Lab! Il laboratorio aprirà le sue porte ad ottobre e si presenta come uno spazio unico, nel quale il sapere e la curiosità dei più piccoli si incontrano tra giochi, esperimenti e percorsi interattivi. I bambini e le bambine dai 4 ai 12 anni potranno così scoprire che la scienza non è fatta solo di formule, ma anche di divertimento e meraviglia.

Roma: arriva il Chaos Lab!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Chaos Lab di Roma prende ispirazione da un vero laboratorio caotico e creativo, trasformato però in un parco della conoscenza.

Ogni stanza rappresenta un mondo a sé: sei ambienti diversi per nove attività, che spaziano dalla fisica all’esplorazione planetaria. Tra i momenti più attesi c’è lo show scientifico con il “Dottor Splat”, un personaggio esuberante che guida i bambini in esperimenti sorprendenti e interattivi.

Ci sono inoltre giochi con l’acqua, esperienze multisensoriali e persino una grande “Chaos Pit”, una piscina di palline con trampolini che diventa terreno di prova per capire la gravità e l’inerzia in modo pratico e divertente.

Non è solo intrattenimento: il percorso è pensato per stimolare la fantasia, la collaborazione e lo spirito critico dei più piccoli. Ogni attività porta i partecipanti del laboratorio a porsi domande e a sperimentare in prima persona i principi scientifici. Alla fine della visita, c’è anche un photobooth interattivo che permette di immortalare l’esperienza e persino un negozio dove acquistare kit e giochi scientifici per continuare a sperimentare a casa.

Insomma, un’esperienza completa: educativa, divertente e in grado di far scoprire che dietro ogni gioco si nasconde una legge della fisica, dietro ogni esperimento un segreto della natura.

