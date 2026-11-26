SIEDAS riunisce a Roma autorevoli rappresentanti del mondo giuridico, accademico, istituzionale e culturale per l’XI assemblea nazionale

Roma si prepara ad accogliere la XI Assemblea Nazionale SIEDAS, la Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, in programma dal 27 al 29 novembre 2026. Un appuntamento che si rinnova nel segno del confronto interdisciplinare e che, per questa edizione, sceglie la Capitale come scenario privilegiato di tre giornate dedicate alle molteplici questioni che attraversano il mondo della cultura contemporanea.

L’Assemblea Nazionale rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa di SIEDAS: un’occasione nella quale le competenze giuridiche incontrano le esperienze artistiche, le istituzioni dialogano con gli operatori del settore e il dibattito scientifico si apre alle trasformazioni che stanno ridefinendo il panorama culturale. Un percorso che, anche quest’anno, si caratterizza per la ricchezza degli interventi e per la varietà dei profili professionali coinvolti.

Il programma si svilupperà attraverso sessioni pubbliche, momenti di approfondimento, riconoscimenti alla carriera, appuntamenti culturali e occasioni di confronto riservate ai Soci, delineando un itinerario nel quale riflessione scientifica e condivisione associativa si intrecciano.

Il 27 novembre: le istituzioni e il mondo della cultura aprono il confronto

L’apertura ufficiale dei lavori è prevista per venerdì 27 novembre, a partire dalle ore 14.00, nella Galleria Luca Serianni di Palazzo Firenze, prestigiosa sede della Società Dante Alighieri. Dopo la registrazione dei partecipanti, sarà Fabio Dell’Aversana, Presidente SIEDAS, a dare avvio alla prima sessione pubblica.

A partire dalle ore 15.00 prenderà forma un confronto ampio e articolato, grazie alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, delle organizzazioni professionali e degli organismi impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Tra gli interventi programmati figurano quelli di Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione della Camera dei Deputati, e Valentina Grippo, Vicepresidente della medesima Commissione, insieme ad Alessandro di Majo, Consigliere di amministrazione RAI.

Il panorama degli interlocutori si arricchirà inoltre dei contributi di Alberta Campitelli, Coordinatrice ICOM Lazio; Giovanna Cassese, Consigliere Direttivo ANVUR; Gianni Latino, Presidente CNAM; Giuseppe Gaeta, Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti; Dalma Frascarelli, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma; Antonella Rizzi, Avvocato del Foro di Milano; Giuliano Biasin, Vicepresidente Esibirsi; Tiziana Carpinteri, Coordinatrice del Dipartimento Arte e Spettacolo AIGA; Luca Fornari, Amministratore delegato ATCL; Alessandro Angrisano, Presidente ACEP; Gino Auriuso, Presidente della Federazione Italiana Artisti; Gregor H. Lersch, Direttore del Museo Casa di Goethe.

Una pluralità di competenze che testimonia la natura trasversale delle questioni affrontate da SIEDAS e la necessità di costruire un dialogo costante tra i diversi soggetti che contribuiscono alla vita culturale del Paese.

La prima giornata raggiungerà uno dei suoi momenti più attesi alle ore 17.30, quando si svolgerà la cerimonia di consegna dei Premi alla Carriera SIEDAS. Per l’edizione 2026 saranno insigniti del riconoscimento Gianpietro Quiriconi per la sezione diritto, Carlo Poggioli per la sezione arti e Giulio Todrani per la sezione spettacolo.

Tre riconoscimenti che attraversano altrettanti ambiti fondamentali della missione associativa e che intendono valorizzare percorsi professionali capaci di distinguersi nei rispettivi settori. I premi sono stati realizzati dal Professor Giuseppe Guerrisi, docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, conferendo alla cerimonia anche una particolare dimensione artistica.

La giornata si concluderà con la cena di gala presso Obicà Parlamento, occasione di incontro e convivialità per relatori e partecipanti.

Il 28 novembre: patrimonio culturale, formazione e nuove frontiere del diritto

Sabato 28 novembre il confronto riprenderà alle ore 10.00 presso l’Aula Magna Lea Mattarella dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con la seconda sessione pubblica, introdotta e moderata da Maria Rosaria Santangelo, Segretario Generale SIEDAS.

Il programma si presenta particolarmente ricco e coinvolge personalità provenienti dal mondo giuridico, dalla direzione museale, dalla ricerca, dalla formazione artistica e dalla produzione culturale.

Tra gli interventi previsti quello di Salvatore Sica, Consigliere Giuridico del Ministro della Cultura, e di Gerardo Villanacci, Presidente della Fondazione Scuola Nazionale del Patrimonio e delle attività culturali. Sarà inoltre presente Simone Quilici, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, insieme a Gennaro Colangelo, Direttore del Dipartimento Beni Culturali del Consorzio Universitario Humanitas.

Il confronto si estenderà alle esperienze del settore musicale e audiovisivo con Susanna Stivali, Presidente MIDJ, e Pietro Graziano, Audiovisual Manager FDAM. Ampio spazio sarà riservato anche al sistema dell’alta formazione artistica e musicale, con la partecipazione di Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; Tommaso Salvatori, Direttore ISIA Roma; e Simona Caramia, Vicedirettrice dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Completeranno il quadro degli interventi Maria Giovanna Sarti, Curatrice della mostra Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano. La Galleria Borghese incontra l’Annunciazione della cattedrale di Treviso, Vincenzo Caporaletti, Direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca sulla Musicologia e le Musiche Audiotattili, e Gennaro Caiazzo, Coordinatore del Corso di perfezionamento LUISS “Tutela giuridica del patrimonio culturale e del paesaggio”.

Alle ore 12.00 è previsto un appuntamento di particolare interesse per le prospettive future dell’associazione e per l’evoluzione del dibattito giuridico contemporaneo. Il Professor Alessandro Valenti, Socio Esperto SIEDAS, presenterà infatti il Gruppo di Ricerca SIEDAS su Intelligenza artificiale e diritto d’autore.

Si tratta di un ambito di indagine che assume una rilevanza crescente nel panorama culturale e professionale. L’intelligenza artificiale sta infatti sollecitando nuove riflessioni sulla produzione creativa, sulla titolarità dei diritti, sulla protezione delle opere e sul rapporto tra innovazione tecnologica e ordinamento giuridico. La scelta di dedicare uno specifico gruppo di ricerca a queste tematiche testimonia l’attenzione di SIEDAS verso fenomeni in continua evoluzione e la volontà di contribuire al dibattito attraverso un approccio scientifico e interdisciplinare.

Al termine delle relazioni sarà conferito l’Emeritato SIEDAS a Salvatore Sarcone, autore del volume Salvatore lo faremo ragioniere. L’opera racconta una vicenda personale profondamente intrecciata con la storia della Calabria, terra complessa, segnata da difficoltà, ma anche ricca di uomini perbene. Un riconoscimento che si inserisce nel percorso dell’Assemblea come momento di valorizzazione di esperienze umane e culturali.

La seconda giornata proseguirà con il pranzo presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e con un appuntamento dedicato alla conoscenza del patrimonio artistico.

Come da tradizione, infatti, l’Assemblea Nazionale non si esaurisce negli spazi del dibattito scientifico, ma comprende anche esperienze culturali pensate per favorire un rapporto diretto con i luoghi e le opere d’arte. Quest’anno i Soci saranno accolti alla Galleria Borghese per una visita esclusiva alla mostra dedicata a Tiziano Vecellio, organizzata in occasione del 450° anniversario della morte dell’artista.

La serata si concluderà con un cocktail hour presso la Terrazza Borghese, in un contesto che unisce la bellezza del patrimonio storico-artistico romano alla dimensione relazionale dell’incontro associativo.

Il 29 novembre: il futuro dell’associazione e i nuovi progetti

Domenica 29 novembre sarà dedicata alla sessione conclusiva della XI Assemblea Nazionale, riservata alla Tavola Rotonda dei Soci. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 10.00 nella Sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Il tema centrale sarà il bilancio dell’anno sociale che volge al termine, con uno sguardo rivolto alle attività realizzate e, soprattutto, ai progetti che accompagneranno il nuovo anno associativo.

I lavori saranno aperti e moderati da Francesca Salvato, Consigliere Direttivo SIEDAS. Maria Rosaria Santangelo, Segretario Generale, presenterà la relazione consuntiva relativa all’A.S. 2025/2026, cui seguiranno gli interventi dei Soci.

La sessione rappresenterà un momento fondamentale della vita interna dell’associazione: uno spazio di condivisione, valutazione e progettazione, nel quale le esperienze maturate potranno tradursi in nuove iniziative e prospettive di sviluppo.

La conclusione dei lavori, prevista per le ore 13.00, sarà affidata al Presidente Fabio Dell’Aversana. A seguire, i partecipanti prenderanno parte al light lunch e al brindisi di saluto organizzati presso Goody 1976.

Assemblea Siedas: una comunità di competenze al servizio della cultura

La XI Assemblea Nazionale SIEDAS si configura dunque come un appuntamento che supera la dimensione del tradizionale incontro associativo, proponendosi quale occasione di dialogo tra le diverse professionalità che operano nel sistema culturale italiano.

Diritto, arti visive, spettacolo, musica, patrimonio, formazione e innovazione tecnologica sono ambiti che, pur caratterizzati da specificità differenti, condividono esigenze sempre più interconnesse. La tutela della creatività, la valorizzazione delle competenze, la formazione degli operatori e l’adeguamento degli strumenti giuridici alle trasformazioni del settore costituiscono alcune delle questioni che rendono indispensabile un confronto continuo tra istituzioni, professionisti e studiosi.

È proprio in questa prospettiva che si colloca l’attività di SIEDAS: favorire l’incontro tra saperi differenti, promuovere la riflessione scientifica e contribuire alla diffusione della cultura giuridica applicata alle arti e allo spettacolo.

Anche la scelta delle sedi romane assume un significato particolare. Palazzo Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Roma, la Galleria Borghese e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia rappresentano luoghi nei quali la storia culturale del Paese incontra le sue espressioni contemporanee, offrendo una cornice coerente con lo spirito dell’iniziativa.