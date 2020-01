Roberto Bolle dieta: ‘Mangiavo solo schifezze poi ho fatto la dieta’. Il menù e cosa mangia per avere un fisico così perfetto

È tornato sul piccolo schermo con Danza con me e ha incantato ancora una volta il pubblico di Rai 1. La sua bravura, la simpatia, l’umiltà sono tutte caratteristiche ha sanno fare breccia nel cuore dei telespettatori. Uno spettacolo in cui Roberto Bolle ha messo in mostra il suo talento e la sua bellezza, con quel fisico scolpito, perfetto, frutto di duro allenamento e una ferrea dieta.

Roberto Bolle dieta: il segreto del suo fisico perfetto

La perfezione esiste e Roberto Bolle ne è la dimostrazione: quale difetto potrà mai avere quel suo corpo che in maniera così sublime si muove leggero sul palco?

Al grande ballerino, protagonista di Danza con me, straordinario spettacolo andato in scena la sera dell’1 gennaio su Rai 1, il pubblico riconosce un innegabile ed evidente talento. Che condivide con tutti, esibendosi in televisione con amici del mondo della cultura e dello spettacolo.

Ed eccolo lì, dunque, bucare letteralmente lo schermo con i suoi movimenti leggiadri e decisi: un’armonia pura. “Il fisico perfetto di Roberto Bolle, la sua bravura, la sua umiltà, la sua bellezza, intelligenza e sincerità. Un esempio” ha notato un telespettatore su Twitter.

Cosa mangia e quanto si allena Roberto Bolle

Il segreto di avere 44 anni e sembrare un ragazzino in un fisico che sembra modellato dalle mani uno scultore? Roberto Bolle confessa di seguire una rigida dieta e di praticare un duro allenamento.

“Il corpo è il nostro strumento di lavoro e per questo va tenuto sempre in perfetta forma. Io mi alleno circa 7/8 ore al giorno. Iniziamo la mattina con stretching ed esercizi di allungamento, poi c’è la lezione, poi le prove. Tutto movimento aerobico, niente pesistica. I nostri ‘pesi’ sono le ballerine! Serve una grande disciplina, non ci si può fermare mai. Anche in vacanza non rinuncio ad alcuni esercizi e al moto. Su un ballerino anche due giorni di inattività pesano” ha dichiarato temo fa in una intervista.

Eppure c’è stato un tempo in cui anche Roberto Bolle, come i ‘comuni mortali’ cedeva alla tentazione dello sconsigliatissimo cibo spazzatura. Accadeva all’inizio della sua carriera, quando era ancora giovanissimo: “Brioche e piatti precotti sono stati per anni la mia cena. Tornavo a casa stremato, non ce la facevo a spadellare. Mi tornava molto più semplice scartare qualche confezione sul divano. A un certo punto ho capito che mi stavo rovinando. Dovevo chiudere con quell’anarchia alimentare, rifugio effimero dello stress” ha rivelato in un’altra intervista.

Ora, la dieta di Roberto Bolle prevede solo cibi sani e salutari perché “una buona alimentazione è fondamentale per avere un fisico sano e performante” ha sottolineato. “Evito il più possibile la carne, prediligo il pesce, tanta verdura e frutta, anche quella secca, alla pasta preferisco il riso, bevo moltissima acqua” spiega l’Étoile del Teatro alla Scala di Milano.

Ma anche lui, ogni tanto, si concede qualche strappo alla regola: “Quando ho delle voglie particolari le assecondo: un bel piatto di pasta, il cioccolato, un bicchiere di buon vino”.