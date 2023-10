Lo show compie sei anni ed entra a far parte della grande famiglia di OnePodcast: tra gli ospiti della stagione Martufello, Gabriele Cirilli, Gigi Datome e Alex Britti

La nuova stagione del podcast “Tintoria” – ideato da Daniele Tinti e Stefano Rapone nel febbraio 2017 e in attesa di compiere 6 anni e celebrare la puntata 200 – è ormai alle porte con nuovi ospiti e una importante novità. A partire da martedì 3 ottobre riprenderanno le registrazioni “immersive” aperte al pubblico come sempre tutti i martedì a Snodo Mandrione a Roma, e da martedì 10 ottobre le nuove puntate saranno distribuite da OnePodcast e disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming audio, su YouTube e per la prima volta sull’app OnePodcast.

La grande novità di questa nuova stagione è infatti che “Tintoria” entra a far parte della grande famiglia di OnePodcast, la media factory del gruppo GEDI che produce e distribuisce contenuti audio digitali originali di informazione e intrattenimento, con all’attivo 15 milioni di stream al mese e oltre 120 titoli e 4.500 episodi in catalogo.

Anche in questa nuova attesissima edizione saranno tanti gli ospiti che renderanno le puntate di “Tintoria” ancora più esilaranti perché, come hanno dichiarato proprio Rapone e Tinti in occasione della vittoria del Premio Satira Forte dei Marmi appena vinto, “Tintoria è un podcast che esiste grazie ai suoi ospiti”. Martufello, Gabriele Cirilli, Gigi Datome e Alex Britti, sono i primi ospiti di ottobre, pronti a condividere con il pubblico tante storie, esperienze e riflessioni.

“Tintoria” è il podcast co-prodotto da The Comedy Club, che coniuga intrattenimento puro e divulgazione, con l’obiettivo non solo di intrattenere, ma anche di entrare in contatto con punti di vista e prospettive sempre nuovi. Con oltre 170 puntate e più di 30 milioni di visualizzazioni, è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo infatti anche il prezioso Premio del pubblico Amazon Music de IL POD.

Stefano Rapone (1986) è uno stand-up comedian italiano. Oltre ai suoi due show – Spettacolo Annullato e Stefano Rapone Live Tour – è stato uno dei protagonisti di Battute?, Una Pezza di Lundini e CCN-Comedy Central News. È attualmente parte del cast fisso del Gialappa’s Show in onda su TV8. Conduce il podcast Tintoria insieme a Daniele Tinti.

Daniele Tinti (1990) è uno stand-up comedian italiano che si esibisce nei locali e nei teatri di tutta Italia dal 2014. Oltre ai suoi ultimi due show – Dilemma e Crossover – ha partecipato al programma Battute?su Rai 2. Nel 2017 ha ideato il podcast Tintoria che conduce insieme a Stefano Rapone dal 2020.

Disponibile da martedì 10 ottobre sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).Link al podcast: https://open.spotify.com/show/6ShFMYxeDNMo15COLObDvC?si=167bc7c847f14881