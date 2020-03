#rEsistiamo, il docufilm sull’Italia ai tempi del Coronavirus: ecco come partecipare

Endemol Shineitaly sta lavorando ad un documentario che sarà unico nel suo genere: in questi giorni si sta scrivendo la storia di un paese e la casa di produzione cerca di immortalarlo. Ecco come partecipare

EndemolShine Italy sta lavorando alla realizzazione di un docufilm che racconterà il nostro Paese in questo momento unico, che resterà nella storia. #rEsistiamo sarà un racconto corale che coinvolgerà, direttamente dalle proprie case, attraverso dei video-diari, le persone che avrannovoglia di raccontare il loro #iorestoacasa. Storie di genitori e di figli, di nonni e nipoti, di chi continua a uscire per andare a lavorare e di chi aspetta a casa.

Storie di amori a distanza, di amori che finiscono ma anche di altri che resistono. Storie di preoccupazioni, di ansie ma anche di canzoni alla finestra, di giochi con i bambini e della creatività che si scatena per sopravvivere.

#rEsistiamo sarà il racconto intimo, tra le mura domestiche, di chi ha visto la sua quotidianità stravolta. Sarà il racconto di tutti noi, dedicato a tutti quelli che lottano per respirare, a quelli che si prodigano per aiutarli, a quelli che rischiano per consentirci di vivere.

Il mondo è fatto dalle nostre storie, raccontiamocele.

Sei maggiorenne e vuoi inviare il tuo video? Ecco come fare:

– Dichiara in video quanto segue:

“Io sottoscritto NOME e COGNOME vi autorizzo a utilizzare la mia immagine”

– Raccontaci la tua storia in 2, 3 minuti registrandola (in orizzontale) con il tuo smartphone

– Inviaci il video alla mail: resistiamo@endemolshine.it

– Riceverai poi una liberatoria da compilare e che dovrai rimandarci firmata