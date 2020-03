Regina Elisabetta quarantena forzata?

Il coronavirus arriva anche oltremanica e la famiglia reale non poteva rimanere esente dai provvedimenti globali e dalle indicazioni ormai praticamente unanimi che si alzano da Oriente a Occidente.

È così che la Royal Family ha comunicato ufficialmente attraverso tutti i suoi canali la sua posizione

Sappiamo che molti individui e famiglie in tutto il Regno Unito e in tutto il mondo stanno entrando in un periodo di grande preoccupazione e incertezza.

Ci viene consigliato di cambiare la nostra normale routine e i nostri schemi di vita per il bene più grande delle comunità in cui viviamo e, in particolare, per proteggere i più vulnerabili.

In momenti come questi, mi viene in mente che la storia della nostra nazione è stata forgiata da persone e comunità che si uniscono per lavorare insieme, concentrando i nostri sforzi combinati con un focus sull’obiettivo comune.

Siamo enormemente grati per l’esperienza e l’impegno dei nostri scienziati, medici e servizi di emergenza e pubblici; ma, ora più che mai, tutti abbiamo un ruolo di vitale importanza da svolgere come individui – oggi e nei prossimi giorni, settimane e mesi.

Molti di noi dovranno trovare nuovi modi per rimanere in contatto tra loro e assicurarsi che i propri cari siano al sicuro. Sono certa che siamo all’altezza di questa sfida.

Potete essere certi che io e la mia famiglia siamo pronti a fare la nostra parte.