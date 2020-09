Rispettare le regole anti-contagio può limitare il diffondersi del covi-19 ma anche di raffreddori e influenza: cosa spiega l'esperta

La pandemia da Covid-19 non si arresta. In tutto il mondo i contagi continuano a salire e anche in Italia si registrano quotidianamente nuovi casi positivi. Nei cittadini c’è preoccupazione per i prossimi mesi autunnali, per il timore di non poter oggettivamente distinguere i sintomi di una banale influenza da quelli del coronavirus. Eppure, una buona notizia sembra illuminare il buio scenario che ci attende. Secondo l’immunologa Antonella Viola, raffreddori e sindromi influenzali saranno poco diffusi in inverno.

Raffreddori e influenza poco diffusi in inverno

L’esperta, che è professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, analizza le notizie che arrivano da due “paesi molto lontani da noi”.

Viola spiega ciò che sta avvenendo in India:

“La diffusione del contagio sembra in crescita incontrollabile. E quando dico incontrollabile, lo dico sottolineando che in questo momento non si riesce ad avere una stima dei contagi (le stime danno come possibili quasi 1 milione di casi al giorno)”.

Ma cosa fa sperare che l’influenza di stagione sarà poco diffusa in Italia durante i prossimi mesi invernali?

I dati dell’Australia

L’immunologa, volge lo sguardo alla lontanissima Australia dove “invece l’uso della mascherina, l’abitudine di lavarsi spesso le mani e il distanziamento hanno di fatto eliminato anche l’influenza”. Un dato che secondo Viola non sorprende visto che sempre di un virus respiratorio si tratta.

L’esperta aggiunge, dunque, che “questa è un’ottima notizia perché ci fa sperare che anche da noi raffreddori e influenza quest’anno saranno davvero poco diffusi”.

Insomma, se rispettiamo le regole anti-contagio, limiteremo il diffondersi della pandemia e potremmo anche arginare l’influenza di stagione.