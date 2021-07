Raffaella Carrà, l’ultima chiamata raccontata da Cristiano Malgioglio: ‘Era un addio’

Distrutto dal dolore, Cristiano Malgioglio ha raccontato l'ultima volta che ha parlato con Raffaella Carrà

La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza parole e ha colpito enormemente Cristiano Malgioglio. Distrutto dal dolore, Malgioglio ha raccontato ad Adnkronos l’ultima volta che ha sentito la Carrà al telefono.

“Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa, non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: “Ti prego cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai”. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ora so che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci penso mi commuovo” ha raccontato Cristiano Malgioglio.

Ora i fan e lo stesso Cristiano attendono che la Rai intitoli proprio a Raffaella gli studi di Via Teulada, come gesto di affetto e riconoscenza verso la signora della televisione italiana.