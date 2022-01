Quirinale 2022, i voti ‘burla’ del primo scrutinio: ecco quanti ne ha presi Amadeus

Quirinale 2022: i grandi elettori si sono sbizzarriti con i voti burla: ecco a chi hanno dato la loro preferenza (e quanti ne ha presi Amadeus)

Ogni volta che si vota per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica compaiono molti voti burla: la corsa al Quirinale 2022 per eleggere il successore di Sergio Mattarella non fa certo eccezione. Ma quali sono i voti più strani comparsi durante il primo scrutinio? E, soprattutto, sapevate quanti ne ha presi Amadeus?

LEGGI ANCHE :– Quirinale 2022, quel dettaglio nell’inquadratura durante la procedura per la votazione: ma non è uno spreco?

Quirinale 2022: tanti i grandi elettori che si sono divertiti con i voti burla, dando la propria preferenza a personaggi famosi o del mondo dello spettacolo, tra cui Amadeus. Photo Credits: Kikapress

Quirinale 2022: i voti burla del primo scrutinio

Andiamo con ordine. Al primo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sono comparsi anche dei voti burla… Il Presidente della Camera Roberto Fico, mantenendo la sua serietà, ha infatti letto alcune preferenze quanto meno bizzarre espresse dai grandi elettori (deputati, senatori e rappresentanti delle regioni).

Tra i nomi comparsi un po’ caso nella lista di candidati c’erano personaggi del mondo della tv, di internet, della radio e della cultura. Dall’immancabile Bruno Vespa ad Alessandro Barbero, dal grandissimo Alberto Angela allo scrittore Mauro Corona, passando per Fulvio Abbate fino al conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani…

Diversi anche i personaggi del mondo del calcio: il portiere della Nazionale campione del mondo dell’82 Dino Zoff, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ex ct della Nazionale italiana Giovanni Trapattoni e lo storico allenatore di Roma, Brescia e Bologna Carlo “Sor Magara” Mazzone.

Quanti voti hanno preso Alfonso Signorini e Amadeus nella corsa a presidente della Repubblica

Un paio di voti burla del primo scrutinio li ha ricevuti anche il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.

Anche Amedeo Sebastiani, ovvero Amadeus, ha raccolto ben 3 voti… lontani dalla maggioranzadi 672 ma da qualche parte bisogna pur cominciare! D’altronde, l’Italia è o non è una Repubblica basata su Sanremo?

photo credits: Kikapress; music: “Buddy” from Bensound.com