Quanto costa un condizionatore acceso tutta la notte? Il calcolo da fare prima dell’arrivo della bolletta

In estate, molte famiglie italiane trovano refrigerio in casa soltanto accendendo il condizionatore. fare i conti con la calura estiva risulta difficile: la sera rappresenta per molti il momento più critico e in tanti scelgono di lasciare il condizionatore acceso per tutta la notte.

Per non avere brutte sorprese in bolletta, basterà essere preparati e consapevoli dei costi: i consumi giornalieri di un condizionatore in media sono di circa 1,77€ al giorno (quando la classe energetica supera la A), ma il dato varia a seconda delle ore totali di utilizzo.

I condizionatori più performanti (ad esempio quelli di classe A+++) consumano in un solo anno 160 KWh: la media dice che un’ora al giorno costa circa 0,20€, quindi 32€ mensili.

Per essere sicuri di risparmiare, è bene in fase di acquisto verificare i parametri del condizionatore: quelli che possiedono parametri SEER fino a 8.5 e Scop a 5.4 sono i più convenienti in termini di consumi.