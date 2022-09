La profezia biblica sui ‘pazzi’ eventi meteorologici: ‘spiriti immondi e demoniaci’. Cosa dobbiamo ancora aspettarci

Spunta una profezia biblica che sembra aver preannunciato gli eventi meteorologici dannosi di queste settimane: ecco cosa dice.

Gli eventi catastrofici che in questi ultimi tempi si rincorrono in tutto il mondo sembrano essere piuttosto preoccupanti e catastrofici, tanto che emerge una sorta di profezia biblica che sembrava annunciarli. Ma di cosa parlerà mai? Cosa dice la Bibbia a riguardo?

Eventi meteorologici ‘pazzi’: la profezia biblica li preannuncia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In Pakistan un uragano ha distrutto più di un milione di case e ucciso più di 1.100 persone in seguito alle forti piogge che dal mese di giugno stanno devastando tutto il Paese.

Non i normali monsoni ai quali la popolazione locale è abitutata ma eventi catastrofici che sembrano essere stati annunciati da qualche profezia biblica. Non a caso qualcosa del genere è avvenuta anche dall’altra parte del mondo, in Florida, dove l’uragano Ian (classificato come tempesta di categoria 4) ha portato danni strutturali e lasciato quasi due milioni di persone al buio.

Cambiamento climatico o avvertimento della Bibbia? Quelle parole dell’Apocalisse su ‘spiriti immondi e demoniaci’

Molti legano queste vicende alle profezie bibliche, in particolare a quelle riguardanti il fiume Eufrate. Se ne parla nell’Apocalisse, dove si fa riferimento al fatto che il suo prosciugamento avrebbe preparato la strada. E da lì, dalla bocca del drago, della bestia e del falso profeta sarebbero usciti tre spiriti immondi e demoniaci pronti a dar battaglia alle forze del bene nella guerra finale.

Insomma, gli eventi che stanno affliggendo il mondo, secondo sempre più persone, sono il segno di una profezia biblica e catastrofica che ci porterà dritti dritti verso l’Apocalisse. La Bibbia, dicono in tanti, avrebbe previsto il cambiamento climatico a modo suo e, con quelle parole, avrebbe dato un avvertimento all’intero genere umano.

