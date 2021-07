Non sarà la solita estate da Agosto in poi: cosa si prevede nei prossimi giorni

Cosa dicono le previsioni meteo? Il mese di agosto 2021 potrebbe essere del tutto insolita: cosa ci aspetta nelle prossime settimane

Se finora l’estate non è stata del tutto insolita: le previsioni meteo cominciano a dare le prime risposte su quanto succederà da agosto 2021 in poi. Le prossime settimane infatti potrebbero essere molto instabili dal punto di vista climatico.

Previsioni meteo agosto 2021: ecco cosa accadrà

Andiamo con ordine. Il mese di agosto 2021, secondo le previsioni, seguirà il trend climatico altalenante che abbiamo già visto a luglio. Piogge e calde fiammate non si risparmieranno di certo, senza però far mancare qualche sorpresa non sempre graditissima.

Entro Ferragosto, infatti, il tempo dovrebbe mutare su gran parte della penisola italiana, andando a influire pesantemente sul momento clou delle vacanze.

Saranno interessate soprattutto le regioni del Nord, ma non è escluso che il Centro e il Sud siano del tutto salvi da quanto previsto. Praticamente, le regioni settentrionali saranno nel mezzo tra la depressione fredda proveniente dal centro-nord Europa e l’anticiclone africano da sud.

Ciò si tradurrà in un’alternanza tra ondate di caldo interrotte bruscamente da pericolosi temporali. Per non farci mancare nulla, poi, le previsioni meteo per agosto 2021 rivelano che potrebbero abbondare grandinate e nubifragi.

Questo fino a Ferragosto, perché poi – per la seconda metà del mese – i valori termici sono attesi di nuovo in risalita.

