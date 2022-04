Pomeriggio 5, Lulù ‘viziata ed egoista’: Enrica Bonaccorti contro la Selassié dopo la rottura con Manuel 

Enrica Bonaccorti commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

La rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata oggetto di discussione sia sui social in tv, in quanto la neo coppia era nata durante il GF Vip e sembrava sulla strada giusta per sbocciare lontano dalle telecamere.

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha dedicato un blocco del suo programma proprio ai due ormai ex fidanzati: Lulù infatti ha replicato all’annuncio della rottura dato da Manuel, confessando di averlo scoperto attraverso un gelido comunicato Ansa.

Secondo la principessina il motivo della rottura si nasconderebbe nella famiglia di Manuel, che non sarebbe mai stata a favore di questa unione e avrebbe interferito nella loro relazione affinché si lasciassero.

Enrica Bonaccorti si esprime sulla rottura tra Lulù e Manuel

Su questo tema, Enrica Bonaccorti, ospite opinionista da Barbara D’Urso, si è sentita di esprimere un parere sulla questione, andando un po’ contro corrente rispetto all’opinione generale degli altri ospiti.

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui. Voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista, e non è quello che serve a Manuel” ha dichiarato Enrica Bonaccorti.

Sui social inevitabilmente sono intervenuti i fan di Lulù, che hanno commentato le sue dichiarazioni: “Enrica Bonaccorti non so se sei su Twitter ma se sì potresti elencarmi in cosa Lulù è stata egoista? Ha avuto cura di Manuel dentro e fuori la casa, continua a non dargli colpe, lo ha amato e sempre compreso i suoi cambi di umore.. Quindi?! Attendo” ha chiesto un fan.

“Assurdo, ora è colpa di Lulù. Lei si è presa di tutto e creduto alle belle parole che gli diceva, difeso fino alla fine, lui in cambio la lascia con un Ansa, per non parlare di ieri sera, ma cosa volete da questa ragazza?” ha scritto un altro utente.

“Perché secondo la Bonaccorti l’egoista sarebbe lei, non lui che non ha avuto nemmeno il coraggio di parlarle faccia a faccia, ma preferito l’Ansa manco fosse i principe Carlo d’Inghilterra” ha scritto un altro fan.

Foto: Kikapress