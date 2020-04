Diletta Leotta commenti memorabili: per te senza uscirei senza autocertificazione. Ecco la nuova foto che ha fatto impazzire uomini e non solo

Con il cagnolino, a casa, al ristorante, al lavoro; elegante, casual, sportiva, in lungo o in corto.

In qualunque posa e outfit appaia Diletta Leotta sui social, ogni sua foto riceve regolarmente una pioggia di like e commenti, per la maggior parte maschili, che alternano battute maliziose e complimenti lusinghieri.

Diletta Leotta commenti memorabili sui social anche con il coronavirus

Così è accaduto anche negli ultimi giorni, quando la presentatrice ha postato sui instagram una sua foto con dicitura:

Felicissima di annunciarvi che #105takeaway arriva anche in TV!!! 📺💥

Tutti i giorni dalle 12 alle 13 ci vediamo su @radio105 Tv, canale 157

Nella foto, Diletta Leotta appare in outfit casual, ma indubbiamente sexy, con jeans strappato lievemente e magliettina nera che fa intravedere il decollete mozzafiato che ormai tutti ben conosciamo.

Postato per annunciare il ritorno della Leotta sul piccolo schermo, su Radio 105 TV, lo scatto ha come sempre ricevuto moltissimi commenti, ed essendo periodo di quarantena e coronavirus, questi temi non potevano non saltare all’occhio.

Mentre c’è chi sottolinea che evidentemente per Diletta è finita la quarantena, c’è anche chi annuncia ufficialmente che per raggiungere la presentatrice farebbe carte false, anzi… autocertificazioni false, o addirittura uscirebbe senza autocertificazione, rischiando multe salate.

Diletta Leotta foto social e coronavirus

Diletta Leotta è quindi uscita dalla quarantena, che ha trascorso insieme al fratello e al compagno Daniele Scardina, per tornare a lavoro e “beare” i suoi fan con le sue “apparizioni” quotidiane su ‘105 Take Away’.

In onda dal 30 marzo 2020, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 in simulcast radio/tv, ‘105 Take Away’ è il primo programma di Radio 105 Tv condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta: 60 minuti di attualità, chiacchiere e intrattenimento in diretta, con ospiti vari e il coinvolgimento degli ascoltatori.

Radio 105 tv, del gruppo RadioMediaset, ha debuttato in tv a gennaio, con flusso continuo di videoclip per proporre la contemporary music italiana e internazionale. A questo si aggiunge l’informazione con le news di TgCom24 in scorrimento.