Sui social Ambra 'pizzicata' così, ma non reagisce. L'attenzione è su ben altro. E l'appello viaggia veloce.

Prosegue la gara di solidarietà tra i vip e gli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Dopo la coppia Fedez / Ferragni, anche un’altro volto del cinema e della tv ha avviato un’importante raccolta fondi destinata nello specifico alla città di Brescia: Ambra Angiolini.

Ambra diretta instagram con Francesco Renga e la figlia

L’attrice ha lanciato l’iniziativa con una diretta instagram che ha visto protagonista in video con lei la figlia Nanda e, in collegamento telefonico, tanti ospiti, primo fra tutti l’ex Francesco Renga.

I due, anzi i tre, hanno scherzato e al tempo stesso parlato della gravità della situazione, chiamando a raccolta istituzioni, artisti, cittadini, tutti per supportare l’emergenza coronavirus a Brescia, una delle zone più colpite.

Brescia si sta rialzano e sta facendo di tutto per fare miracoli. Siamo tutti una famiglia gigantesca e come tale dobbiamo comportarci.

Ha dichiarato Ambra, sottolineando che è proprio in momenti come questi che le persone si ritrovano, lasciano alle spalle antichi rancori e, rimboccandosi le mani, lavorano per supportare, sostenere e ricostruire.

Ambra Angiolini Brescia e il coronavirus

Tra gli ospiti anche il vicesindaco di Brescia, Laura Castelletti

Grazie per aver individuato un filone per stare accanto a chi non ha più un lavoro o chi ha difficoltà.

ha dichiarato il vice sindaco

Nelle prossime settimane presenteremo un regolamento per specificare bene quali persone potranno accedere al fondo. Decideremo in giunta, con una delibera. Tutto sarà rigoroso e condiviso. Un atto necessario per poter arrivare a tutti. Vogliamo tornare ad una vita normale, che sarà diversa, ma ci crediamo. Questo fondo diventerà un punto di riferimento e ci aiuterà molto. Dobbiamo dare la speranza della serenità, i tempi si allungano.

Ambra ha concluso così:

Grazie a tutti voi, che ci date dimostrazioni di affetto che ci commuovono ogni giorno. La nostra comunità ha bisogno di tutti. Vi aggiorneremo su tutto, stiamo imparando. Anche noi siamo senza lavoro, perché la cultura chissà quando riprenderà, però ci diamo da fare. Non ci abbandoniamo. Dobbiamo uscire dalle nostre case, in maniera più alta. Abbiamo bisogno di riportare in alto il Paese. Ho finito il pippone, si può dire?!

Anche in questo caso, come sempre, qualcuno sui social ha avuto qualcosa da ridire…

Ambra cosa hai fatto ai denti?

e ancora

Peccato per il sorriso che non è più il tuo

Critiche e commenti fuori luogo, giustamente passati inosservati ai più.