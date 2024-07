A Roma c’è un negozio per gli amanti del collezionismo e delle vasche da bagno. Stiamo parlando di Duck Store e delle sue bizzarre papere!

A Roma esiste il negozio perfetto per gli amanti del collezionismo che amano rilassarsi con la vasca da bagno. Stiamo parlando di Duck Store e delle sue bizzarre papere galleggianti!

Questa attività, con più di 15 punti vendita in tutta Europa si trova da ormai 5 anni anche a Roma, in Via dei Coronari 108, a pochi passi da Piazza Navona. Un vero e proprio tuffo nel mondo fantastico abitato solo da graziose paperelle gialle.

Per appassionati delle serie tv, dei film e dei personaggi famosi non si può che rimanere senza fiato dall’infinita varietà di papere.

Quali troverai a Roma

Tra le più vendute c’è sicuramente la papera unicorno, che incanta grandi e piccini per i suoi colori e per il suo stile. Ma oltre al magico unicorno?

Rome Duck Store

Dai supereroi e personaggi di invenzione come Batman, Spiderman, Joker, Tartaruga Ninja, il Grinch e Gandalf ai “lavoratori” più ordinari, come poliziotti, insegnanti, suore, pizzaioli, infermieri; per non parlare delle papere dellecelebrities come Tailor Swift, Queen Elizabeth, Marylin Monroe. Qui a Roma poi, non mancano le papere che replicano in perfetto stile Duck Store, imperatori e generali del tempo, come il comandante dell’esercito del Nord Massimo Meridio.

Il formato delle papere

Oltre alla vastissima scelta che differenzia ogni papera per colore, professione e fantasia, ci sono anche le dimensioni ad aumentare l’imbarazzo della scelta. Dalle iconiche paperelle galleggianti, per giocare nella vasca, troviamo questi animaletti in formato portachiavi e in versione oggetto d’arredamento.

Qui sarà impossibile rimanere a mani vuote, perché ognuna di queste piccole papere, è in grado di evocare a chi li osserva ricordi e passioni alle volte purtroppo dimenticati.

Queste paperelle sono il regalo perfetto da fare ai propri affetti, ma anche a se stessi, per guardare con un po’ di ironia il mondo che ci circonda.