Papa Francesco Santa Marta, la frase durante la messa divide i social

Papa Francesco Santa Marta: l'attacco dei social dopo le dichiarazioni sui sacerdoti e i malati. Che cosa è successo?

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, con azioni del governo sempre più stringenti, l’attenzione mediatica si concentra non solo sugli aspetti medici e sanitari, ma anche sociali, con tutti i risvolti che questo comporta.

Tra i grandi protagonisti di questo scenario, non poteva mancare lui, Papa Francesco, uno dei capi religiosi più amati di sempre, che non smette di dimostrare solidarietà e vicinanza a chi in questo momento sta lottando in prima linea per debellare la piaga covid19.

Anche qui, però, sembrano non mancare le polemiche che viaggiano via social e che, il 10 marzo hanno colpito proprio Bergoglio, proprio il papa sorridente che dal suo insediamento sta conciliando aree di pensiero distanti tra loro. L’oggetto della discussione? Le sue dichiarazioni in occasione della seconda messa mattutina che presiede da Casa S. Marta in diretta web. Una dichiarazione in odor di gaffe, forse, e da tanti prese di mira.

Ma andiamo con ordine.

Papa Francesco Santa Marta: che cosa ha detto il pontefice

Papa Francesco sta dimostrando incessante attenzione ai malati e agli ultimi, come sempre, mettendosi al servizio di chi vive in difficoltà. Ma, in questo caso, sembra non aver mostrato attenzione alle regole imposte dagli ultimi decreto, andando a esortare i sacerdoti per spingerli a far visita agli ammalati, apparentemente dimenticando le norme che da settimane ormai ci ripetono quotidianamente media e istituzioni.

Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della Parola di Dio e l’Eucarestia e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo.

Insomma nelle giornate del #iorestoacasa, con un’alternarsi incessante di vip che continuano a invitare le persone a stare comodamente sul divano, tra un libro, un telecomando e una videochiamata, Papa Francesco ha invitato i suoi ad andare direttamente dai malati, scatenando un’ondata di polemiche e disaccordi via social.

Bergoglio ‘Sacerdoti dai malati’: i commenti sui social

Tutti a dire di restare a casa. Poi arriva Papa Francesco a dire che i sacerdoti devono andare dai malati per l’eucarestia, contribuendo così alla diffusione del #COVID2019 Va bini 👌👌 — Davide ⚪⚫ (@dr91j) March 10, 2020

I commenti social sono piovuti in poche ore, diventando trend e coinvolgendo fedeli e non, persone di diversa estrazione sociale, politica e di pensiero.

Tra commenti più ironici e altri più posati, insomma, la dichiarazione di Papa Francesco a Santa Marta non è apparsa opportuna a molti.

NO! NON ANDATE DA NESSUNA PARTE! SOPRATTUTTO DAI MALATI! CHE POI DIFFONDETE IL VIRUS https://t.co/JQlkruUsaM — Mirtilla Malcontenta skinny Maestrina minestrina (@Cabbot_) March 10, 2020

Nell’intanto, l’invito delle istituzioni e dei medici rimane fino al 3 aprile quello di rimanere a casa…