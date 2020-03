In questi giorni di emergenza per il Paese, Paolo Fox decide di disertare I Fatti Vostri: ecco le parole dell'astrologo in diretta tv

Il pubblico de I fatti Vostri avrà notato che da lunedì 9 marzo, Paolo Fox è assente nel programma. Il noto astrologo ha deciso di auto-sospendersi per rispetto del delicato momento che sta vivendo l’Italia. Parlare di oroscopo mentre il Paese è alle prese con una emergenza sanitaria in corso gli sembrava inopportuno, così ha deciso di non presentarsi in trasmissione. In collegamento telefonico con Giancarlo Magalli, ha spiegato le sue ragioni.

Paolo Fox diserta I Fatti Vostri

Niente più previsioni su amore, lavoro, fortuna. Paolo Fox ha deciso di prendersi una pausa da I Fatti Vostri visto il contesto emergenziale che sta interessando, ormai, tutto il territorio nazionale. Il numero di contagiati da coronavirus continua a salire vertiginosamente e non si arrestano i decessi: lo spazio dedicato alle stelle e all’astrologia, ha pensato Fox, può aspettare.

“Ha detto che l’oroscopo è una cosa divertente, carina ma può sembrare fuori luogo. Quindi, lui che ha una sensibilità che gli riconosciamo, preferisce auto-sospendersi per qualche giorno” ha annunciato Giancarlo Magalli in puntata, spiegando così l’assenza dell’astrologo.

Le parole di Paolo Fox

Poi è stato lo stesso Paolo Fox a chiarire i motivi che l’hanno spinto a disertare I Fatti Vostri per un po’, spiegando che era una idea che covava da giorni.

“Giovedì scorso io sono entrato in studio dicendo: “Tenterò di ripagarvi con le stelle anche se è un po’ difficile in questi giorni”. Avevo già chiamato Michele (Guardì, ndr) … Quando in trasmissione parlate di eventi così drammatici, poi è difficile seguire un filo conduttore che porti all’oroscopo. Io ritengo di dover fare un passo indietro”

ha detto Fox in collegamento telefonico.

Molti telespettatori hanno apprezzato la sua decisione, riconoscendogli una grande sensibilità.