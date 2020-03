Brosio è tornato da Barbara D'Urso a chiedere che venga data la possibilità ai sacerdoti di fare il loro lavoro assistendo gli infermi negli ultimi momenti: ma durante il collegamento è successo qualcosa che non è sfuggito ai telespettatori

Paolo Brosio è tornato a dire la sua sull’emergenza Coronavirus, collegato in diretta con Domenica Live e Barbara D’Urso: il conduttore e giornalista televisivo, ormai da anni convertito ad un cattolicesimo praticante e fervente, è infatti sempre stato contrario alla chiusura delle chiese come misura precauzionale e ieri ha discusso a lungo sull’opportunità data dal Papa e colta al volo da molti parroci, di riaprirle.

Paolo Brosio mascherina: come la indossa?

Brosio si è mostrato in collegamento con una mascherina chirurgica sul viso e sul web molti lo hanno bacchettato, per i motivi più svariati: si sono chiesti perchè la indossa, visto che è solo in casa, e anche come.

LEGGI ANCHE: — ‘Non urlare’, Barbara D’Urso bacchetta Paolo Brosio in diretta: il rimprovero a Live Non è la D’Urso di ieri sera

Perdonatemi ma che senso ha che tenga la maschera in casa(peraltro al contrario)!? Glielo dite di riguardarmi cosa hanno detto medici ed esperti? #noneladurso pic.twitter.com/uGMWYNse7f — Michele 87🇮🇹🇨🇳🏳️‍🌈❤️💚 (@Mike2765965444) March 15, 2020

Secondo alcuni infatti la mascherina è al contrario ed inoltre appoggiandola sul collo rischia solo di contaminarsi e contaminare chi gli sta intorno (la mascherina infatti se non usata correttamente può diventare ricettacolo di batteri).

Pensate che la mascherina che brosio tiene tirata giù ad altezza collo,in casa,dove non serve assolutamente a niente,poteva essere usata da un infermiere o un medico che sicuramente ne avrebbero avuto più bisogno.CHE CAZZO VE LA METTETE A FARE LA MASCHERINA IN CASA #noneladurso — Irene🇮🇹 #W8NDERFUL #L10 #R4FA1(9) (@irejdoc1897) March 15, 2020

Paolo Brosio e le sue prese di posizione non piacciono molto al pubblico del web, ma probabilmente ha le sue ragioni per comportarsi così (rispetto alla mascherina): ricordiamo che in casa con il giornalista c’è la mamma anziana, ultra 90enne, che è un soggetto estremamente a rischio e che in casa di Brosio, per organizzare il collegamento, devono per forza essere entrare persone estranee. Per questo probabilmente indossava la mascherina. Come, è un altro discorso!

Paolo Brosio, cosa c’è sul divano?

Non si è perso poi occasione per ironizzare su una vistosa macchia sul divano di casa Brosio:

Ma possibile che una settimana dopo siamo ancora qui con Brosio che vuole le chiese aperte??? #noneladurso pic.twitter.com/ElpKsl7Lfd — Gheb Twitta Cose (@ilGheb) March 15, 2020

Le battute si sono sprecate e a volte, in questi momenti difficili, serve anche un po’ sdrammatizzare: anche se alle spese del povero Brosio, che questa settimana chiedeva che i sacerdoti potessero recarsi a dare l’estremo conforto ai morenti negli ospedali, cosa che al momento non avviene a causa della situazione di congestione dei reparti di terapia intensiva.