Paola Barale dure parole contro Gianni Sperti a Live Non è la D’Urso

La showgirl a Live-Non è la D'Urso non lesina frecciatine anche verso i due ex uomini della sua vita, Gianni Sperti e Raz Degan: ecco cosa ha detto sull'opinionista di Uomini e donne

E’ un personaggio amatissimo dal pubblico, nonostante non si veda tanto spesso in tv: Paola Barale è stata invitata a Live – Non è la D’Urso per dibattere con gli ospiti in studio di un tema spinoso, la privacy dei vip.

In occasione dell’espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip, infatti, la Barale aveva espresso il suo pensiero accusando il conduttore Alfonso Signorini di incoerenza e ricordando, a proposito di rispetto per le donne, quando lei stessa è stata parazzata a seno nudo sul suo terrazzo. Nel salotto di Live se ne è parlato a lungo e la Barale ha avuto un piccato botta e risposta con il giornalista Roberto Alessi, mentre Alba Parietti e Giovanni Ciacci l’hanno sostenuta.

Paola Barale Gianni Sperti e Raz Degan: “Mi hanno fatto male”

Chiuso l’argomento Signorini, si è passati a parlare della vita sentimentale di Paola Barale e dei suoi due ex più conosciuti, Giannni Sperti e Raz Degan.

Sull’argomento Paola è stata abbastanza stringata, ma ha voluto dire qualcosa sul matrimonio naufragato con Sperti, ex ballerino oggi opinionista di Uomini e donne: “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia!“

Su Raz Degan invece, con cui sembrava esserci stato un riavvicinamento dopo l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi, Paola è ancora più riservata: “Entrambi (riferendosi anche a Sperti, n.d.r) mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”

Chi aveva sognato quindi su un possibile ritorno di fiamma di Raz e della sua “bionda” dovrà mettersi l’anima in pace: per ora a quanto pare non ci sono spiragli.

Paola Barale: non sono più in tv, ecco perchè

Gli opinionisti nelle sfere di Live hanno anche chiesto a Paola Barale perchè frequentasse così poco la tv, scoprendo che lei in realtà vorrebbe farne molta di più ma che non viene chiamata: “Perchè non faccio molta tv? Me lo sono chiesto anch’io, io ho sempre avuto voglia. Ho portato molti progetti ma sempre per qualche motivo alla fine tutto svanisce”

Chissà allora se nel 2020 non avremo il piacere di rivedere più spesso Paola sul piccolo schermo…!