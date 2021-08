Palinsesti tv, chi non ritroveremo in autunno. L’addio di Ficarra e Picone e non solo

La nuova stagione televisiva è alle porte, ma con l'inizio delle trasmissioni non vedremo molti dei soliti volti noti: chi mancherà all'appello?

La nuova stagione televisiva è alle porte, ma con l’inizio delle trasmissioni non vedremo molti dei soliti volti noti a partire da Alessia Marcuzzi che ha scelto di allontanarsi dai progetti Mediaset dopo tanti anni.

Nessuna notizia nemmeno per Daria Bignardi, per la quale si attendevano news su Discovery.

Non solo, anche Ficarra e Picone hanno salutato Striscia la Notizia dopo tanti anni. Barbara d’Urso invece rimane, ma i suoi programmi sono stati ridimensionati, a partire da Domenica Live e Live, non è La D’Urso.

Assente anche Arisa, che non ricoprirà più il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. A proposito di cantanti, anche Al Bano e sua figlia Jasmine non occuperanno più la poltrona rossa di The Voice Senior.

Rimangono in panchina anche Elisa Isoardi che aveva fatto il suo ingresso in Mediaset attraverso l’Isola dei Famosi, e Caterina Balivo, che come ha spiegato su Instagram per ora si dedicherà alla sua famiglia.