Ottobrate Romane in terrazza, brunch a cielo aperto con vista su Roma

Tutte le domeniche di ottobre, a partire da domenica 4, al roof garden l’Uliveto dell’Hotel Diana di Roma, vero e proprio giardino a cielo aperto con vista sulla città, appuntamento con il brunch a cura dello Chef Alessandro Pinca.

Nel salotto verde, diventato il fiore all’occhiello dell’Hotel Diana, a pochi passi dal Teatro dell’Opera, è servito, tutte le domeniche di ottobre, il brunch esclusivamente al tavolo per rispettare le recenti norme igienico-sanitarie e garantire il distanziamento sociale.

La grande terrazza al 7° piano dell’Hotel Diana immersa nel verde e gli ulivi, dove la vista spazia a 360° sulla capitale, permette di assaporare le proposte gourmet all’aperto e soprattutto in sicurezza. Un’oasi di pace e relax dove trovare rifugio, in particolare nella torretta con vista panoramica, ideale per un esclusivo brunch a due, in assoluta privacy.

Dalle 12.00 alle 15.00, gli ospiti possono scegliere una portata tra sei diverse proposte e un dessert tra i tre creati dallo chef.

Il menù della prima domenica di ottobre prevede:

Nodino di bufala artigianale di “Casabianca” di Fondi con crudo di Bassiano 18 mesi

oppure

Insalata ricca songino, rucola, pomodori, tonno, uova, olive