L’orologio dell’Apocalisse nucleare, ecco quanto manca per la fine del mondo: il messaggio non è rassicurante

Orologio dell'Apocalisse 2022, nel 75° anniversario le lancette del Doomsday Clock, arrivano a 100 secondi dalla fine del mondo

L’Orologio dell’Apocalisse Nucleare, icona della guerra fredda, è oggi tornato pericolosamente di moda. Esso rappresenta infatti la prossimità che, secondo la scienza, intercorre tra questo momento e la fine del mondo. Un messaggio non certo rassicurante in queste convulse ore di crisi internazionale.

LEGGI ANCHE: — Sarà l’unico paese che si salverà dalla fine del mondo, ecco dove si trova e come arrivarci

Quanto manca alla fine del mondo? L’Orologio dell’Apocalisse Nucleare sembra non essere mai stato tanto vicino all’ora X. Photo Credits: Kikapress

Orologio dell’Apocalisse 2022: mancano 100 secondi alla fine del mondo

Se per anni le lancette dell’orologio dell’Apocalisse sono state ferme a due minuti dalla mezzanotte, ora lo spostamento è di circa venti secondi. Siamo a 100 secondi dalla ‘fine del mondo’ perché, come rivelano gli scienziati, il pianeta Terra è attualmente “bloccato in un momento estremamente pericoloso“.

L’iniziativa – che quest’anno compie ben 75 anni – non è una qualche previsione in stile Nostradamus, ma è stata lanciata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago.

Quanto manca ad un Apocalisse completo?

Si tratta di una maniera metaforica di segnare il tempo che manca ad un ipotetico Apocalisse, che in realtà rappresenta un vero e proprio segnale di pericolo che tiene conto di eventi come i pericoli atomici e i cambiamenti climatici, ma anche di minacce di tipo biologico o addirittura dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

A seconda di quanto sono distanti le lancette dalla mezzanotte si ha quindi una percezione del livello di pericolo al quale si trovano sottoposte sia l’umanità che l’intero pianeta Terra. Il massimo divario è stato di 17 minuti tra il 1991 e il 1995.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock