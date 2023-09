Daniel Ezralow torna a Roma con lo spettacolo Open, in programma al Teatro Olimpico di Roma

Tra i protagonisti della stagione 2023-2024 del Teatro Olimpico c’è Daniel Ezralow. Si intitola Open lo spettacolo che lo vedrà tornare a Roma come racconta lui stesso nel video che ha inviato a Funweek.

«Sono felice di tornare a Roma, sarò al Teatro Olimpico dal 27 febbraio al 3 marzo 2024 con Open. Uno spettacolo che amo molto perché è pieno di energia curiosità e vitalità. E questa volta c’è un cast totalmente nuovo, rinnovato fatto di giovani ballerini che sono straordinari talenti».

Una programmazione articolata e multiforme, che oscilla tra rappresentazioni simbolo della tradizione e novità inaspettate, quella che il Teatro Olimpico offre al suo pubblico, per continuare a divertire, emozionare e affascinare grazie alla maestria dei principali protagonisti della scena artistica italiana e delle grandi produzioni internazionali.

Oltre 40 spettacoli costituiscono la virtuosa architettura della nuova stagione, rimanendo però sempre fedele all’idea della centralità delle arti sceniche e della cultura teatrale in tutte le sue forme. Continuando a muoversi nella visione del “divertirsi è vivere”, che resta necessariamente il sentimento del fermento culturale di questa edizione.

Il lago dei cigni. Foot Ufficio stampa Teatro olimpico

Se per vedere Ezralow e i suoi straordinari ballerini (tra loro anche alcuni talenti del cast di Amici 2022) dovremo aspettare febbraio, la stagione del Teatro Olimpico prenderà il via il 3 ottobre con due commedie shakespeariane del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti: “Sogno di una notte di mezza estate” per la regia di Riccardo Cavallo, dove si intrecciano, tra scene incantate e atmosfere oniriche, le vicende di amanti, fate ed artigiani. E “Il Mercante di Venezia” regia Loredana Scaramella (10 ottobre) che rivisita in chiave attuale ed in pieno stile Belle Epoque, i grandi temi shakespeariani attraverso una formidabile compagnia di attori e musicisti.

Spazio poi alla danza con Carola Puddu e Roberta De Simone protagoniste di uno dei più famosi capolavori del repertorio classico, “Il Lago dei Cigni, ovvero il Canto”, (dal 17 ottobre) nella produzione del Balletto di Roma; “Chi ha incastrato Peter Pan” (dal 25 ottobre), Le Cirque World’s Top Performers con “TILT” dal 29 novembre solo per citarne alcuni.

Tra gli spettacoli più attesi ci sono i Momix che tornano in Italia con “Back to Momix” (dal 7 novembre) e il “Rocky Horror Show” (dal 21 novembre) che nel 2023 celebra 50 anni.

Tornano anche gli Eventi Unici del Teatro Olimpico: da Angelo Maggi ‘Il Doppiattore’ (30 settembre), l’Orchestraccia (4 e 5 dicembre), Marco Goldin con “Gli ultimi giorni di Van Gogh” (11 dicembre), “Bis” di Francesco Cicchella (12-13 dicembre), Marco Travaglio con “I migliori danni della nostra vita” (14 dicembre), “We Will Rock You” by the Queen (15 dicembre), E.LSquad (15 gennaio), la musica e le canzoni di Battisti e Mogol “Canto Libero” (19 febbraio), “Guido Stories” (4 marzo), Lumina (5 marzo), Giovanni Vernia con “Capa Fresca” (6 marzo), “Demoni Urbani – Amori Tossici” (7 marzo), “Queen Celebration” (18-19 marzo), Peppe Iodice (26 marzo), Paolo Belli con “Pur di far commedia” (5 aprile), “BeatleStory” (6-7 aprile), Roberto Lipari (24 maggio).

Insomma una stagione quella del Teatro Olimpico che incontra i gusti di tutti, come ha dichiarato il Direttore Artistico Lucia Bocca Montefoschi ha scelto di disegnare un cartellone che incontri i gusti di tutti:

“All’Olimpico ci si emoziona, si ride, si respira gioia e cultura. In un mondo di continui cambiamenti, rimanendo fedeli all’eccellenza in tutti i campi, abbiamo dato ampio spazio ai grandi ritorni, alle novità̀ ed agli eventi unici dai quali ci aspettiamo di disegnare il futuro. Sarà una stagione ricca di sorprese.”

Crediti foto@Ufficio stampa Teatro Olimpico