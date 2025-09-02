Dal 24 al 26 ottobre Napoli sarà la cornice della X Assemblea Nazionale della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo

Dal 24 al 26 ottobre Napoli ospiterà la X Assemblea Nazionale della SIEDAS, la Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. L’associazione, nata proprio qui nel 2015, festeggia il suo decennale tornando nella città che l’ha vista muovere i primi passi.

Il programma, che sarà svelato nelle prossime settimane, prevede tre giorni di incontri, dibattiti e momenti culturali, con l’apertura fissata venerdì 24 ottobre alle ore 14. Un’occasione per studiosi e professionisti del diritto d’autore di confrontarsi sul presente e sul futuro di un settore in continua evoluzione.

“L’edizione 2025 è per noi un traguardo straordinario. Dieci anni fa non avremmo immaginato di arrivare fin qui, eppure oggi SIEDAS è una realtà viva, forte e rispettata. Tornare a Napoli significa ritrovare le radici della nostra storia e allo stesso tempo proiettarci verso nuove sfide. È con orgoglio e commozione che invitiamo tutti a festeggiare insieme a noi, con la stessa passione che ci accompagna da sempre” – ha dichiarato il Presidente Fabio Dell’Aversana.

La scelta di Napoli non è casuale: tra la storia millenaria, il patrimonio artistico e la vitalità culturale della città, la cornice partenopea diventa parte integrante della celebrazione. Inoltre

proprio qui nel lontano settembre 2015 un appassionato gruppo di giovani studiosi e professionisti decise di dare vita ad una realtà unica e pressoché inesplorata, un progetto inedito che nel corso del tempo è cresciuto ed ha ampliato i suoi contatti diffondendosi in modo capillare nel panorama giuridico italiano dedicato al diritto d’autore.

Dopo l’edizione passata svoltasi a Catanzaro, il decennale si trasforma così non solo in un anniversario da festeggiare, ma in un punto di ripartenza per rilanciare il dialogo tra diritto, arte e spettacolo. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social ufficiali con l’hashtag #SIEDASNAPOLI2025.