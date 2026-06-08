Presentato il corto “Luigi sei un mito!”, realizzato dagli studenti nel progetto Cinema e Scuola tra arte, mito e digitale.

Si conclude all’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli il progetto “Animiamo i classici”, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS) e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con SIEDAS, ha permesso agli studenti di sviluppare competenze nel campo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Risultato finale del percorso è il cortometraggio “Luigi sei un mito!”, realizzato dalla classe 5ªN dell’istituto. Il film sarà proiettato il 9 giugno alle ore 19.30 nella sala cinema della scuola.

La storia segue Luigi, uno studente diciassettenne che, durante una visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, resta affascinato dalla statua dell’Ercole Farnese. L’eroe mitologico prende vita e racconta al ragazzo le celebri Dodici Fatiche, svelandone non solo il valore epico, ma anche le fragilità, i dubbi e le difficoltà che si nascondono dietro il mito.

Con un linguaggio che intreccia riferimenti all’antichità e alla cultura contemporanea, il cortometraggio conduce però a un finale sorprendente: Luigi ha seguito l’intera vicenda attraverso lo schermo del proprio smartphone e, annoiato, torna rapidamente ai contenuti dei social. Una conclusione ironica e al tempo stesso amara che invita a riflettere sul rapporto tra le nuove generazioni, il patrimonio culturale e l’attenzione nell’era digitale.

foto via Ufficio stampa