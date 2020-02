Morgan racconta la sua verità da Barbara D'Urso, ma la Rai ha giù mandato in onda l'unico video che documenta lo scontro fra Morgan e Bugo prima di salire sul palco dell'Ariston

Il clamoroso abbandono del palco da parte di Bugo durante l’esibizione sanremese ha tenuto banco nelle ore immediatamente successive alla fine del 70° Festival: Morgan ha raccontato la sua verità in conferenza stampa ma anche in diverse interviste e Bugo ha fatto lo stesso, presenziando alla Domenica In di Mara Venier in diretta dall’Ariston.

Morgan però ha pensato di raccontare la sua storia anche altrove e precisamente nel salotto della “concorrenza”, a Domenica Live da Barbara D’Urso: un bello scoop per la conduttrice Mediaset, che poteva portare nelle sue sfere la storia proprio in quel momento sulla bocca di tutti.

Morgan e Bugo dietro le quinte al Dietrofestival

In realtà, più o meno volontariamente, la programmmazione Rai ha sgonfiato l’enfasi dello show dursiano mandando in onda durante il “Dietro festival”, una sorta di riassunto dei momenti salienti del Festival visti da dietro le quinte, anche il momento della lite fra Morgan e Bugo prima di andare in scena.

Nel video si vede chiaramente che i due litigano e che è Morgan, in quel momento, ad istigare e provocare Bugo, che cerca invece di smorzare la tensione prima di salire on stage. Poi entreranno insieme e succederà quello che hanno visto tutti, con Morgan che cambia le parole della prima strofa e Bugo che lascia il palco.

La Rai ha così battuto sul tempo “Domenica Live”, mandando in onda l’unico video esistente della lite fra Morgan e Bugo: sul web ovviamente tutti hanno notato la circostanza e hanno fatto grande ironia.

BARBARA D’URSO CHE CREDE DI RIVELARE LA VERITÀ DI MORGAN STASERA A LIVE NON È LA D’URSO MA LA RAI LA BATTE SUL TEMPO CON TANTO DI PROVA VIDEO INCONFUTABILE, CHE MERAVIGLIA. #SANREMO2020 #DIETROFESTIVAL — eleonorap. (@eleoteque) February 9, 2020

Dietro festival, i momenti prima dell’entrata in scena

Sul web è stato molto apprezzato questo esperimento del “Dietro festival”, che ha mostrato cosa accadeva dietro le quinte prima dell’entrata in scena di ogni protagonista: dai piedi doloranti di Sabrina Salerno, massaggiati da un’autrice, agli scherzi e le risate fra Amadeus e Fiorello.

Un Sanremo 2020 caratterizzato sì da leggerezza e divertimento ma anche da diversi scandali: quello di Morgan e Bugo è stato l’ultimo in ordine di tempo ma anche il primo ad essere registrato in diretta!