Marco Castoldi, in arte Morgan, parla del suo ritorno nella spirale della dipendenza e chiede aiuto alla tv: solo così, confessa ad Oggi, può recuperare la determinazione per uscire dal tunnel

Il cantautore Morgan, che a inizio anno aveva conosciuto una nuova ventata di popolarità grazie alla querelle “Dov’è Bugo?”, sta attraversando un momento di grande crisi: lo confessa al settimanale Oggi, al quale spiega di essere ricaduto nelle sue dipendenze dalle quali si stava faticosamente liberando.

Morgan dipendenze: “Ci sono ricaduto”

Morgan ha raccontato che la ex compagna Angelica era riuscita a convincerlo a disintossicarsi e grazie a lei e all’aiuto dei medici ce la stava facendo: ora però “mi ha lasciato come un cane e io sono ricaduto… Questa è la verità. Finchè c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi hanno detto che dovevo riuscirci da solo”

Un brutto momento per Marco Castoldi, che però non si scoraggia e chiede di accendere le telecamere sulla sua situazione, in modo da tornare ad avere quella motivazione che oggi gli è venuta a mancare: “Accendiamo le telecamere… ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso…ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”

Nemmeno la nascita della sua terzogenita, Maria Eco, è riuscita a scuoterlo: al settimanale ha parlato della storia con la mamma della bambina, che è finita nonostante tutto, e che ha ringraziato per gli anni che gli ha dedicato e per il regalo di un figlio.

Morgan sarebbe quindi pronto a documentare la sua disintossicazione davanti alle telecamere: ci sarà qualcuno in grado di aiutarlo a liberarsi veramente, una volta per tutte, dei suoi fantasmi?