Moneta da 1 centesimo che vale una fortuna: potresti avere in tasca 50mila dollari e non saperlo

I collezionisti oggi sono disposti ad offrire quasi una fortuna per una moneta da 1 centesimo di euro molto particolare.

Così come per le vecchie valute che un tempo erano in circolazione, anche l’Euro comincia ad aumentare di valore per i collezionisti.

LEGGI ANCHE:– Anche queste monete da 2 euro valgono una fortuna: le 7 monete dal valore anche di 2000 €

Soprattutto quando si tratta di monete coniate per eventi speciali o che riportano degli errori di stampa.

I collezionisti oggi sono disposti ad offrire quasi una fortuna per una moneta da 1 centesimo di euro molto particolare.

Si tratta di una moneta tedesca che sul fronte ha il disegno di una quercia, ed è di colore giallo e non di rame come tutte le altre, perché è stata realizzata con l’acciaio delle monete da 10 centesimi.

Questo particolare centesimo di euro è quotato fino a 50.000 dollari. Praticamente un piccolo tesoro.