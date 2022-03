Milly Carlucci con Maria De Filippi nello stesso programma? Ad unirle Raffaella Carrà: i rumors

Milly Carlucci e Maria De Filippi insieme per un evento speciale? Spunta un indizio che lascia i fan a bocca aperta

Non è ancora una certezza, ma il web non parla d’altro: Milly Carlucci e Maria De Filippi potrebbero lavorare una a fianco dell’altra in un programma tutto da scoprire. In realtà il gossip ha sempre parlato di un certo attrito tra le due, ma quando il lavoro chiama nessuno si tira indietro. Non ci resta che scoprire qual è l’idea della Rai di unirle in un evento che potrebbe fare impazzire i telespettatori. C’entra Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà unisce Milly e Maria: l’evento dell’anno

Sarebbe maggio la data scelta per il grande evento che potrebbe vedere insieme alla conduzione Milly Carlucci e Maria De Filippi. La Rai starebbe pensando di dare luogo ad una serata in onore di Raffaella Carrà per celebrare il suo personaggio e le sue grandi performance.

Nulla di certo, è stata la stessa Milly a riferirlo a SuperGuidaTv, affermando: “Una serata omaggio a Raffaella condotta da me e Maria? Onestamente non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre“.

La delusione di Milly Carlucci

Per Milly Carlucci sarebbe una bella rivincita dal momento che non è stata scelta per presentare l’Euorvision Contest Song che si terrà a primavera a Torino.

Qualche tempo fa, infatti, in un’intervista per Leggo, la conduttrice aveva dichiarato di essere disponibile per l’edizione 2022 ma a quanto pare la scelta è ricaduta su qualcun altro.

Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan saranno al timone dell’evento e dal canto suo Milly ha affermato: “Io delusa dall’Eurovision? No, a dire il vero non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. E chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere, ma mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo”.

