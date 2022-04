Chi l’ha visto, anticipazioni sulla puntata: i casi che saranno trattati in trasmissione

E' in arrivo una nuova puntata di Chi l'ha visto e Federica Sciarelli è pronta ad affrontare e condividere con i telespettatori molti casi

Federica Sciarelli è pronta a tornare in studio con una nuova e imperdibile puntata di “Chi l’ha visto” che si terrà questa sera su Rai 3. La conduttrice è al timone del programma da più di quindici anni e nonostante spesso abbia pensato di lasciare le redini a qualcun altro, non è mai riuscita a farlo veramente.

Sui social, sono spuntate alcune anticipazioni dell’appuntamento di oggi. Scopriamo insieme quali saranno i casi e gli argomenti trattati.

Chi l’ha visto, anticipazioni

Il lavoro che c’è dietro al programma è impegnativo, sono tante le situazioni che gli esperti analizzano e che tentato di risolvere. I casi previsti per la puntata del 20 aprile sono diversi:

Il caso di Maranello: la procura di Modena ha lanciato un appello per identificare i resti rinvenuti. Si cerca la persona che indossava i vestiti o chi li ha prodotti e venduti.

Il caso di Claudia De Chirico: la famiglia si è opposta all’archiviazione delle indagini, si cercano altre informazioni.

Il caso di Carlo La Duca: la mamma della vittima cerca la verità e le risposte sulla morte del figlio.

Il caso di Andreaa: spuntano alcuni dettagli, sembra che la ragazza stesse messaggiando con qualcuno prima di sparire nel nulla.

Non mancheranno poi segnalazioni e appelli da parte della Sciarelli come è solita fare in ogni puntata. Tutte le settimane escono casi su cui lavorare che alcune volte vanno avanti per mesi e anni. Non sempre è possibile trovare una risposta, ma la trasmissione e tutti coloro che lavorano al programma tentano in ogni modo di risolvere e aiutare i familiari delle vittime a scoprire la verità.

Chi l’ha visto continua ad essere uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che si appassiona alle vicende ed molta fiducia nel lavoro degli esperti che collaborano con la trasmissione.

FOTO: @KIKAPRESS