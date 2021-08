Ferragosto, il meteo per il 15 Agosto 2021: niente caldo rovente e attenzione ai temporali. Dove pioverà

Ferragosto 2021: ecco qual è il meteo atteso in Italia. Non ci sarà caldo rovente ma qualche temporale sparso rischia di rovinarci la giornata

Qual è il meteo atteso per ferragosto 2021? Farà caldissimo o pioverà in tutta la penisola? Possiamo organizzare una meravigliosa gita fuori porta o dovremo rimanere in casa? Andiamo a vedere qual è il tempo atteso per il prossimo 15 agosto.

Qual è il meteo atteso per il prossimo ferragosto? Il 15 agosto 2021, infatti, le temperature non saranno altissime, ma piuttosto mitigate. Cosa succederà? Photo Credits: Shutterstock

Ferragosto 2021: il meteo atteso in Italia

Per ferragosto 2021 il meteo parla piuttosto chiaro. C’è una blanda circolazione di bassa pressione che, in arrivo dall’Atlantico, sorvolerà il Mediterraneo, facendo abbassare notevolmente le temperature di tutta Italia. Il calo sarà tuttavia assolutamente temporaneo, tanto che il caldo risalirà presto già durante la settimana che condurrà al 15 agosto.

Quest’anno il 15 agosto capiterà di domenica ed in teoria avremmo quindi un weekend che ci condurrà a questo atteso giorno.

Tuttavia, non potremo organizzarci come meglio vogliamo. Almeno non in tutta Italia.

Che tempo farà in Italia il 15 agosto 2021?

Le tendenze meteo, infatti, per Ferragosto 2021 fanno attendere qualche precipitazione sparsa in alcune zone della penisola. Al Centro Nord ci sarà un certo freschino e le temperature potrebbero scendere sotto i 30 gradi. Al Sud, comunque, il caldo non sarà rovente e difficilmente si supereranno i 33 gradi.

Quanto ai temporali, invece, potrebbero esserci solo nel pomeriggio e solo sulle Alpi e su alcune regioni del Nord Ovest.

Photo Credits: Shutterstockt