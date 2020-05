Mercato farmaceutico: vendite record per le farmacie online

In base ai risultati ottenuti dalle recenti indagini di mercato, negli ultimi due anni le farmacie online italiane hanno visto le vendite raddoppiarsi, arrivando a […]

In base ai risultati ottenuti dalle recenti indagini di mercato, negli ultimi due anni le farmacie online italiane hanno visto le vendite raddoppiarsi, arrivando a fatturati sempre più alti, e sono senza dubbio destinate a un ulteriore incremento, che le porterà a mantenere una posizione rilevante all’interno del mercato europeo.

Il fenomeno è reso possibile dal fatto che anche nel nostro paese, ormai da diversi anni, le farmacie tradizionali con una presenza già consolidata sul territorio hanno l’opportunità di aprire un’attività parallela online, dove proporre farmaci da banco, cosmetici, alimenti dietetici e presidi sanitari in genere.

Anche la farmacia online Loreto Gallo, uno dei maggiori punti di riferimento sul web, ha registrato una crescita importante, sia in termini di utenti che di fatturato. Il merito è di uno store digitale innovativo, in grado di soddisfare ogni richiesta e di fornire un’assistenza professionale ai propri clienti.

La piattaforma e-commerce della Farmacia Loreto Gallo è semplice e intuitiva da utilizzare, garantisce agli utenti privacy e sicurezza, dispone di un ricco catalogo ed è gestita da un team di operatori esperti, con la possibilità da parte dei clienti di richiedere consigli e consulenze personalizzate.

E-commerce farmaceutico: quali vantaggi?

Fare acquisti in una farmacia online di qualità significa avere a disposizione un ampio assortimento di prodotti dai prezzi competitivi, da ordinare comodamente da casa e ricevere entro breve tempo all’indirizzo desiderato.

In un e-shop farmaceutico si trova un’offerta decisamente eterogenea: farmaci di automedicazione che non richiedono la prescrizione medica, oltre a cosmetici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria e fitoterapia, farmaci omeopatici, prodotti di medicina veterinaria e presidi medici e sanitari.

Le ragioni che hanno determinato il successo degli e-store farmaceutici sono dunque legate sia alla vasta scelta di prodotti, certamente più estesa di quanto si possa trovare in una farmacia tradizionale, sia all’eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Inoltre, le procedure di ordine sono semplici e intuitive, i pagamenti estremamente sicuri e le spedizioni vengono effettuate con la massima riservatezza.

I prodotti più venduti dalle farmacie online

Le categorie di prodotti che hanno contribuito a segnare il successo mercato farmaceutico digitale sono in particolare i cosmetici e gli integratori alimentari.

Anche Farmacia Gallo Loreto, per rispondere in modo sempre eccellente alla domanda degli utenti, nel corso del tempo ha costantemente ampliato e arricchito l’assortimento disponibile, offrendo una gamma completa di prodotti per l’igiene personale, per la cura e la bellezza della pelle e dei capelli: detergenti delicati ed efficaci per il viso e per il corpo, creme e sieri per mantenere la pelle nutrita e idratata, per combattere la cellulite e per contrastare i segni dell’invecchiamento, articoli per il make-up di qualità elevata e privi di ingredienti potenzialmente dannosi. Il tutto aggiungendo un assortimento di accessori per la toilette quotidiana: spazzole, pettini, spazzolini da denti, articoli per il manicure e per la pulizia del viso.

Un’altra categoria di prodotti molto richiesti sulle farmacie online come Farmacia Loreto Gallo è quella degli integratori alimentari e degli alimenti speciali per chi soffre di intolleranze e allergie. Anche in relazione a questo tipo di articoli, la qualità e la convenienza inducono sempre più persone a scegliere il canale digitale per i propri acquisti.

Assistenza clienti e guida alla scelta dei prodotti ideali

Fare acquisti su un e-commerce farmaceutico affidabile significa anche poter disporre di un’assistenza clienti qualificata, sia per richiedere informazioni di tipo tecnico, sia per ricevere consigli nella scelta del prodotto ideale.

Le migliori farmacie online si distinguono anche per la qualità di questo specifico servizio e mettono la propria professionalità a disposizione dei clienti per soddisfare ogni richiesta e permettere a qualsiasi utente di portare a termine rapidamente il proprio ordine.