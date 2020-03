Secondo il Daily Mail, sarebbe Meghan Markle a vietare ad Harry di tornare in Inghilterra: il Duca di Sussex è molto preoccupato per il padre Carlo, positivo al Coronavirus

La crisi mondiale legata alla pandemia da Coronavirus non ha risparmiato la famiglia reale: Carlo d’Inghilterra è risultato positivo al Coronavirus ed è isolato nella sua dimora di Balmoral, insieme alla moglie Camilla (che sarebbe invece per ora negativa), mentre Harry, dal Canada, scalpiterebbe per raggiungere i suoi.

Meghan Markle vieta ad Harry di tornare in Inghilterra

A proibirglielo sarebbe invece la moglie, Meghan Markle, che ha escluso la possibilità che Harry possa mettersi in viaggio in questo momento per tornare in Inghilterra: il condizionale è d’obbligo, perchè si tratta della solita fonte anonima vicina al Daily Mail, quindi il tutto è da prendere con le solite e proverbiali pinze.

Sembra infatti poco probabile che Harry, anche se preoccupato per i suoi familiari, possa decidere di viaggiare in questo momento ed è anche difficile che riesca a farlo, considerato il lockdown e le restrizioni che allo stato attuale vigono in Inghilterra e in gran parte del mondo.

Meghan ed Harry sono stati in contatto con il principe Carlo il 9 marzo, in occasione della funzione per il Commonwealth Day nella Abbazia di Westminster: sono passati abbastanza giorni per considerarsi “fuori pericolo”, ma l’attenzione è sempre molto alta, infatti i due sono isolati nella loro magione di Vancouver ormai da settimane, circodati dal loro staff al quale chiedono di rispettare severe norme igieniche.

Meghan Markle: “Harry è frustrato”

Sempre secondo la fonte del Daily Mail, Meghan sarebbe preoccupata per Harry, che vede “frustrato e preoccupato” per la situazione della sua famiglia. Questo momento di crisi sarebbe però servito al Duca di Sussex per riallacciare i rapporti con il fratello William, che sente regolarmente per telefono: i due si sarebbero riavvicinati, uniti nella preoccupazione per Carlo ma anche per la Regina.

Al momento, Carlo ha sintomi lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione: per quanto riguarda la Regina Elisabetta, con i suoi 93 anni, paradossalmente sarebbe più al sicuro del figlio. Secondo alcuni studi infatti il virus abbasserebbe drasticamente la sua letalità dopo i 90 anni.