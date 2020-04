Harry e Meghan: cognome in forse? Meghan Markle costringerà Harry ad usare il suo cognome? Dal nuovo lavoro di Harry nuove questioni...

Non c’è coronavirus, terapia intensiva, dramma globale che tenga: la saga della famiglia reale d’Inghilterra prosegue senza tregua.

Harry e Meghan: cognome in forse?

I protagonisti principali sono sempre loro, Harry e Meghan, che hanno stravolto l’ordine e la gestione di Regina Elisabetta e compagnia.

Come noto, i due si sono “licenziati” dalla famiglia reale e si sono trasferiti oltreoceano. Ora vivono a Los Angeles con il figlio Archie, ma a quanto pare ogni passo che fanno viene attentamente seguito dalla stampa e dagli opinionisti britannici, pronti a prevedere le mosse successive e le reazioni della famiglia reale.

Harry e Meghan nuovo lavoro a Los Angeles

Oggi, la questione verte sull’utilizzo del cognome di Harry, relativamente a Travalyst, la sua compagnia di viaggi sostenibili.

Guidato da HRH Il duca di Sussex, Travalyst è una nuova audace iniziativa globale fondata da Booking.com, Skyscanner, Trip.com, TripAdvisor e Visa, con l’ambizione di cambiare per sempre l’impatto del viaggio. Crediamo nel potere e nell’importanza del viaggio e che abbiamo anche una responsabilità condivisa nei confronti del nostro pianeta e degli altri. Ecco perché ci stiamo unendo come catalizzatori per il cambiamento. Vogliamo essere la forza trainante che spiana un nuovo modo di viaggiare, aiutando tutti a esplorare il nostro mondo in modo da proteggere sia le persone che i luoghi e garantire un futuro positivo per le destinazioni e le comunità locali per le generazioni a venire.

Si legge sullo stesso sito di Travalyst… e la questione è proprio qui: che titolo dovrebbe usare Harry sul lavoro? Qui il reale appare come HRH duca di Sussex, ma come parte dell’accordo di Meghan e Harry di dimettersi dalla famiglia reale, la coppia aveva accettato di non usare la parola “reale” o i loro titoli “HRH” in nessuna delle loro attività commerciali per andare avanti.

Che ci sia lo zampino di Meghan? La saga continua…