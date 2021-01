Mattino 5, gaffe di Federica Panicucci: l’ospite si vendica in diretta

Ospite di Mattino 5 il titolare della discoteca Tabata Franco Becchio, vittima di una gaffe di Federica Panicucci: la reazione è top e si vendica così

Figuraccia di Federica Panicucci a Mattino 5: la punizione dell’ospite

A Mattino 5, nella puntata del 18 gennaio, Federica Panicucci ha avuto in collegamento video Franco Becchio, titolare della discoteca piemontese Tabata, al centro delle polemiche per aver dato una festa in tempi Covid malgrado i divieti.

Durante il suo intervento, l’uomo ha spiegato di aver preso tutte le precauzioni del caso per i suoi ospiti, applicato le norme di distanziamento e preso la temperatura a coloro che avevano prenotato per partecipare al raduno.

Becchio è stato multato e dovrà pagare più di mille euro di sanzione mentre gli ospiti del pub, sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine e colti a ballare senza mascherina si sono visti corrispondere una multa di 400 euro.

La conduttrice sbaglia nome dell’ospite, la reazione inaspettata

La gaffe di Federica Panicucci si è consumata al termine delle parole di Becchio, evidentemente già alterato per la direzione che ha preso il servizio in onda sul suo locale. Quando la conduttrice ha fatto per salutarlo, lo ha chiamato Paolo invece di Franco e nonostante si sia accorta immediatamente dell’errore e gli abbia chiesto scusa, l’ospite si è vendicato in diretta.

Cos’ha fatto? Poco prima di alzarsi per chiudere il collegamento, infatti, Becchio ha restituito il “colpo basso” ricevuto dalla Panicucci chiamandola Alessandra.

Con intelligenza e autoironia, la padrona di casa ha sorriso della piccola punizione per la reazione di spirito che ha avuto in diretta e si è resa protagonista di un gesto distensivo nei suoi confronti invitandolo nuovamente in trasmissione.

Sui social sono tutti a favore della conduttrice mentre il proprietario del Tabata è stato definito suscettibile e permaloso per aver reagito in quel modo e per giunta in diretta

Foto: Kikapress