Matrix Resurrections, l’attesa finita: arriva il primo trailer italiano

L'attesa è finita: Matrix Resurrections arriverà al cinema il 1 Gennaio 2022 e intanto Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer in italiano

Per vederlo nelle sale cinematografiche dovremo aspettare il 1 Gennaio 2022, ma nell’attesa la Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di MATRIX RESURRECTIONS, quarto e attesissimo capitolo dell’iconico franchise che ha ridefinito un intero genere.

Keanu Reeves e Carrie Anne Moss tornano dunque a vestire i panni di Neo e Trinity, diretti ancora una volta da Lana Wachowski.

Nel cast di ‘Matrix Resurrections’ troviamo anche anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gothamper la TV).

Crediti foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Warner Bros. Pictures Italia