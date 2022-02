Masterchef, che fine ha fatto Monir? Ecco cosa fa oggi il vincitore morale della scorsa edizione tanto stimato da Locatelli

Dopo la vittoria morale di Masterchef che fine ha fatto Monir? In molti se lo chiedono e sul web spunta qualche indizio

In attesa di una nuova puntata di Masterchef in arrivo questa sera su Sky, i fan più appassionati non perdono occasione di ricordare i personaggi che hanno fatto la storia del programma. Tra questi c’è anche Monir, uno dei concorrenti della scorsa edizione che nonostante non abbia vinto ufficialmente, per molti è stato il vincitore morale della stagione. In tanti si chiedono che fine abbia fatto. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita dopo Masterchef.

Masterchef, la vita di Monir dopo il programma

Da tutti conosciuto come il Survivor di Masterchef, è così che veniva chiamato dai giudici e dagli altri concorrenti, visto che nel corso del programma è sempre riuscito a portare a casa risultati e a salvarsi in ogni prova.

Con il suo modo di fare, la sua spontaneità e naturalezza è riuscito a conquistare la stima e l’affetto di milioni di fan che attualmente lo seguono anche sui social. Proprio grazie al suo profilo Instagram abbiamo scoperto che l’ex concorrente si trova a Londra per un nuovo lavoro.

Non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, un aspetto che però non è passato inosservato è che il giovane chef di origina marocchina è l’unico di tutti i concorrenti di Masterchef ad essere seguito da Giorgio Locatelli, uno dei giudici, che qualche tempo fa aveva affermato: “Monir è come se fosse mio figlio”. I follower sono curiosi di sapere se dietro il nuovo lavoro inglese ci sia lo zampino dello chef.

Monir e la sfida delle Mistery Box di Deliveroo

Un’altra novità riguarda la sfida delle Mistery Box di Deliveroo. Monir è pronto a mettersi alla prova e a dare sfogo alla sua creatività in cucina. Promuoverà nuove ricette che verranno poi registrate e rese disponibili sui profili Instagram di Deliveroo, Carrefour Italia e Masterchef Italia.

FOTO: gentile concessione dell’Ufficio stampa Filippo Ferrari