Terminate le selezioni, Masterchef 9 inizia “con il botto”: durante la prima puntata vengono eliminati già due concorrenti, la prova in esterna viene sostituita da un minaccioso “skill test” e si presenta a sorpresa Iginio Massari con la sua temutissima prova di pasticceria.

La prova di pasticceria però avrà conseguenze inedite, mai viste nella cucina di Masterchef, e che porteranno addirittura all’interruzione della prova.

Masterchef 9 puntata interrotta: non era mai successo

La terza prova dello skill test, a cui partecipano i concorrenti che non sono riusciti a salvarsi durante le prime due, consiste nella realizzazione di una tarte tatin, una torta alle mele tipica della pasticceria francese. Iginio Massari spiega il dolce ai concorrenti e mostra loro come si realizza la mezza sfoglia, base della torta.

Sia Giada che Maria Assunta mettono le loro sfoglie nell’abbattitore, ma quella di Giada misteriosamente sparisce: quando la ragazza va a cercare il suo piatto non lo trova e dopo una breve indagine esce fuori che a prenderlo, scambiando così le due sfoglie, è stata proprio l’insegnante 53enne Maria Assunta.

Momenti di panico, con Giada che scoppia in lacrime e Maria Assunta che cerca di difendersi: quest’ultima in effetti era apparsa fin da subito nel panico, agitata sia dalla presenza di Massari che dalla realizzazione della tarte tatin che non le stava riuscendo bene.

Stando così le cose, Chef Locatelli decide di interrompere la prova, cosa mai successa prima a Masterchef, e di salvare in automatico gli altri concorrenti, che salgono in balconata senza far assaggiare le loro torte a Massari: restano in campo Giada e Maria Assunta, entrambe “colpevoli”, anche se secondo gli chef senza dolo. Giada infatti ha sbagliato nel non scrivere il nome sul suo piatto, come regolamento, mentre Maria Assunta lo ha preso ed utilizzato senza rendersi conto che non era il suo.

Maria Assunta eliminata, il web è contro di lei

Giada e Maria Assunta devono realizzare di nuovo una tortina alla mele: stavolta tutto fila liscio e alla prova assaggio di Massari è Giada ad uscire vittoriosa e a salire in balconata con gli altri.

Maria Assunta ha la peggio ed è la seconda eliminata della prima puntata, insieme ad Alexandro: il web però non crede affatto nella sua buona fede nell’affare sfoglia in frigo e “massacra” l’insegnante potentina con tweet al vetriolo.

La decisione dei giudici ha comunque fatto molto discutere, nonostante la (scontata, visto lo svolgimento delle prove) vittoria di Giada: perchè salvare gli altri concorrenti senza far assaggiare le loro torte? E perchè penalizzare anche Giada, nonostante il suo errore fosse meno grave di quello di Maria Assunta?