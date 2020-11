Il Cipollino che perde il pelo ma non il vizio: Boldi pubblica sui social la foto di una bella ragazza e a Dagospia spiega che i settantenni hanno una marcia in più con le donne...

Massimo Boldi, 75 anni, dimostra di avere ancora uno spirito giovane e non pensa certo alla pensione (guai a nominargliela!): in questi giorni in cui, causa emergenza sanitaria, si fa un gran parlare di anziani ed “utilità”, Boldi stupisce ancora una volta il suo pubblico su Instagram pubblicando una foto decisamente diversa dal solito.

Massimo Boldi Instagram, la foto della ragazza sexy misteriosa

Massimo Boldi non è nuovo alla pubblicazione di foto di ragazze giovani e bellissime sul suo feed: dopo Taylor Mega ora è il turno di questa sconosciuta bellezza, postata da Boldi in una foto che sembra appartenere ad uno shooting fotografico professionale.

Visualizza questo post su Instagram Non ricordo il suo nome…..chi lo sa non lo dica a nessuno Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:42 PST

Intervistato da Dagospia sul ruolo dei settantenni nella società moderna, a domanda del giornalista Boldi commenta così la foto: “Hai visto che schianto? Me l’hanno presentata ma non mi hanno detto come si chiama. O meglio, si chiama Eva… noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi”

Boldi non tema di cadere nello stereotipo, anzi rafforza il concetto affermando: “Non meravigliarti se vedete giovani compagne accanto ai miei coetanei. C’è chi grida all’opportunismo, chi allo scandalo, chi si chiede come possa una ragazza stare con un uomo così più grande di lei. Ma chi conosce l’amore, sa che arriva a qualunque età, e nei confronti di persone di qualunque età. Avere un uomo saggio e con molto da raccontare accanto non è così male…”

Dunque la fantomatica Eva potrebbe essere l’ultima conquista di Boldi? Forse stiamo viaggiando troppo con la fantasia: intanto, due mesi fa Boldi ha finito di girare l’ultimo cinepanettone con De Sica, “Natale su Marte”, che Covid permettendo dovrebbe uscire nelle sale durante le feste.