L'oncologo Garbagnati spiega come costruirsi una mascherina a casa propria e ribadisce l'importanza di indossarla, per proteggere sè stessi e gli altri

“Dobbiamo proteggerci come se fossimo tutti sani portatori del Coronavirus“, queste le parole di Francesco Garbagnati, oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, intervistato durante il programma di Rete 4 “Stasera Italia”.

Il dottor Garbagnati ha spiegato la differenza fra i vari tipi di mascherina presenti in commercio ed ha ribadito l’importanza di indossarla, chiarendo una volta per tutte questo punto, su cui è stata fatta in passato un po’ di confusione: serve, non serve a nulla, devono portarla solo i medici ed altre teorie.

Il professor Garbagnati ci spiega l’importanza della mascherina e ci insegna a farne una in casa, a costo zero!

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/m2eZNuBGaq — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 10, 2020

Mascherina con carta da forno, come realizzarla

Garbagnati ha quindi ribadito che indossare la mascherina è importante perchè protegge gli altri da noi e quindi, come effetto domino, anche noi dagli altri: circola meno il virus e ci sono meno possibilità di infettarsi.

Dopo aver mostrato i vari tipi di mascherina ed aver spiegato le differenze, il dottore è passato a dimostrare come crearne una con la carta da forno, un elemento presente praticamente in tutte le case degli italiani, e due elastici, di quelli gialli comuni.

Il tutorial è molto semplice e di grande utilità: in questo modo è realmente possibile ottenere una mascherina a costo zero, che forse non sarà professionale come quella dei medici, ma che utilizzata per uscire di casa e tutelare sè stessi e gli altri è assolutamente efficace.

#staseraitalia si trasforma in #artattack e Barbara Palombelli costruisce una mascherina con carta forno e due elastici 😂✈️ #COVID2019 pic.twitter.com/VuTSPOEcfL — Jhonny✌🏻 (@jonathanzacconi) March 10, 2020

Mascherine e gel igienizzanti: le speculazioni al tempo del Coronavirus

Già dal mese di febbraio, all’arrivo dei primi casi in Italia di Coronavirus, è scattata la corsa al rialzo per strumenti di protezione e prevenzione come gel igienizzante per le mani e mascherine: si è arrivati a quotare 4 flaconcini di Amuchina 100 euro su Amazon e le farmacie svaligiate di mascherine, sottratte poi a chi ne aveva realmente bisogno al momento come immunodepressi, persone anziane e malati.