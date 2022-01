Mary Poppins com’è oggi? Ecco com’è cambiata l’attrice dopo 58 anni dal famoso film e cosa fa oggi per vivere

Vi ricordate Mary Poppins, la baby sitter più unica che rara? Scopriamo insieme com'è diventata l'attrice dopo 58 anni dal film che ha fatto emozionare milioni di fan

Sono passati cinquantotto anni da quando per la prima volta uscì nelle sale cinematografiche statunitensi Mary Poppins, il film Disney basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers.

Fin da subito si rivelò un vero successo senza precedenti: fantasia, amore, amicizia, famiglia, questi sono solo alcuni dei temi che si ritrovano al suo interno. Impossibile dimenticare la protagonista, l’insolita Mary Poppins che con la sua dolcezza e unicità ha conquistato milioni di spettatori, diventati poi suoi fan.

Sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto l’attrice che all’epoca ebbe l’onore di interpretare quel ruolo meraviglioso. Scopriamo insieme com’è diventata la star e che fa oggi dopo tutto questo tempo.

Mary Poppins, com’è oggi Julie Andrews

Mary Poppins fu interpretata dall’attrice Julie Andrews, di origine britannica. All’epoca dell’uscita del capolavoro Disney, l’artista aveva appena ventinove anni ed era già molto famosa nell’ambito della recitazione. Famosa anche per aver avuto ruoli in commedie come Pretty Princess, Principe Azzurro cercasi e tanti altri ancora.

Oltre all’attrice, Julie Andrews è anche una cantante e scrittrice. Ha iniziato il suo percorso nella musica nel 1947 e ancora oggi è molto attiva nel settore. La sua discografia comprende 4 album di platino e la colonna sonora di Tutti insieme appassionatamente è il disco di maggior successo del ventesimo secolo.

Non solo, Mary Poppins è anche molto attiva sui social nonostante la sua età. Sempre pronta a condividere con i fan post che rimandano alle sue attività di beneficienza, lavori legati ai bambini attraverso cui riesce ad ottenere grandi risultati.

La sua ultima foto su Instagram risale al 2020, passano gli anni ma l’attrice si fa sempre più bella e i fan non possono fare a meno di ammirarla e sostenerla in ogni situazione.

Julie Andrews grazie al suo talento è riuscita ad ottenere anche premi di un certo spessore come gli Oscar, i Golden Globe e David di Donatello.

