Maria Teresa Ruta, la sua vita cambiata dopo il GF VIP: che fine ha fatto e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Maria Teresa Ruta? Questa sera sarà presente a Back to school, nell'attesa scopriamo qualcosa sulla sua vita

E’ in arrivo la terza puntata di “Back to school“, programma in onda su Italia 1 condotto da Nicola Savino e tra i ripetenti di questa sera ci sarà anche Maria Teresa Ruta.

Dopo la partecipazione al “Grande fratello vip” dove si è fatta conoscere nel dettaglio dal pubblico italiano, che fine ha fatto l’ex gieffina? Scopriamo alcuni retroscena sul suo passato e alcune curiosità sul presente.

Maria Teresa Ruta, cosa fa oggi

Dopo l’esperienza del “Grande fratello vip” che sembra averle lasciato l’amaro in bocca per non essere arrivata alla finale, Maria Teresa Ruta ha ottenuto varie proposte lavorative che potrebbero concretizzarsi già da quest’anno.

Intanto, è una delle opinioniste di “Storie italiane”, programma in onda ogni mattina su Rai1 condotto da Eleonora Daniele.

Inoltre, questa sera sarà una dei ripetenti scelti per la terza puntata di “Back to school“. Nell’attesa di vederla in televisione, ecco cosa ha rivelato in un’intervista per Super Guida tv riguardo a questa esperienza.

“Sono una persona che si mette subito in gioco. Mi è venuto il dubbio pensando che avrei fatto una figuraccia. Poi però mi sono detta che avrei fatto la figuraccia che mi meritavo nel caso in cui non avessi risposto correttamente. L’idea mi ha entusiasmato“.

Il suo grande rimpianto

La giornalista ha due figli avuti con il primo marito Amedeo Goria. Dopo la separazione, avvenuta probabilmente per alcuni tradimenti, Maria Teresa Ruta si è di nuovo innamorata. Così da diciassette anni c’è un altro uomo nella sua vita: Roberto Zappulla.

I due avrebbero voluto un figlio insieme, ma poco prima di approcciarsi all’inseminazione, la giornalista si è tirata indietro. E’ stato questo il suo grande rimpianto.

“Dopo aver seguito tutte le cure, il giorno prima della partenza ho guardato dentro me stessa e non me la sono sentita. Pensavo di dare un dolore ai miei figli. Ho sempre vissuto per la felicità degli altri. E ho rinunciato. Roberto mi ha detto: Ti amo, qualunque sia la tua decisione. – ha rivelato in un’intervista per Chi – Quando però i figli sono cresciuti e gli anni passati, Ruta si è confrontata con Guenda e Gian Amedeo e loro le ha confidato che in realtà sarebbero stati felicissimi per lei “Insomma ho fatto una cazzata. Ma ormai il tempo è andato”.

FOTO: per gentile concessione di Endemolshine Italy