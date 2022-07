Maratona Mentana, ‘Non sai cos’ho dovuto dare per averlo’: Enrico Mentana gela lo studio 

Su La7, le battute tra Enrico Mentana e Antonello Piroso non sono passate inosservata al pubblico che ha seguito la crisi di Governo

La crisi di Governo ha cambiato una parte della messa in onda televisiva e come era prevedibile, su La7 Enrico Mentana, alla guida del TgLa7, ha seguito con inviati sul posto e approfondimenti in studio la vicenda politica che interessa il nostro Paese.

Durante la Maratona di Mentana, è comparso in studio una vecchia conoscenza di La7, Antonello Piroso, che mancava dagli stessi schermi da diversi anni.

Proprio lui in passato era stato il direttore del TGLa7, prima che al suo posto subentrasse Enrico Mentana nel 2010.

Piroso, pensando al passato, ha evidenziato il grande schermo a disposizione di Enrico Mentana nello studio, schermo che lo stesso Piroso ha affermato di non aver mai ottenuto per il suo programma televisivo, facendo intendere che quasi glielo invidiava.

La risposta di Mentana è arrivata in un lampo: “Non sai cos’ho dovuto dare per averlo!”

Foto: Kikapress