Mara Venier scrive una lunga lettera a Maria De Filippi: ‘Ha da passà a nuttata’. Cosa dichiara sulla sua collega

Mara Venier ha scritto una lunga lettera alla sua amica e collega Maria De Filippi: le sue parole sono piene di stima e affetto

Mara Venier sta trascorrendo l’estate alle prese con i suoi problemi di salute legati all’intervento subito ai denti.

LEGGI ANCHE:– Mara Venier in ospedale di nuovo, come sta ora la conduttrice

La conduttrice ha deciso di scrivere una lunga lettera a Maria De Filippi. Le sue parole sono state pubblicate su Novella2000.

Mara ha iniziato esprimendo il suo affetto per Maria e parlando della “speranza” che la De Filippi regala alle persone attraverso i suoi programmi. L’amica e collega ha usato anche un’altra parola per parlare di Maria: “talento”, quello che la De Filippi attraverso il suo talent show riesce a far emergere, dalla musica fino alla danza.

Mara ha parlato anche di Maurizio Costanzo e di come insieme a Maria rappresentino “una delle coppie più belle e straordinarie”. La lettera si conclude con l’esperienza della Venier a Tu sì Que Vales, avvenuta proprio grazie a Maria: “un programma allegro e spumeggiante”.

“Nell’ultimo anno e mezzo sembrava tutto fosse finito, polverizzato e invece tu (ed io come te) non hai mai interrotto una trasmissione […] Anche così abbiamo trovato una speranza. Come diceva Eduardo de Filippo “Ha da passà a nuttata”, con fatica forse ce la stiamo facendo” Queste alcune delle parole tratte dalla lettera di Mara Venier.