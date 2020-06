Gag e risate sono all'ordine del giorno nei collegamenti fra Mara Venier e il cast di Made in Sud: anche stavolta momenti di grande divertimento fra la zia Mara e una Maria De Filippi molto particolare

Mara Venier si è collegata, durante la sua “Domenica In”, con lo studio di Made in Sud: come già successo in altre occasioni, il contenitore domenicale di Rai1 ha lanciato lo show comico di Rai2, con momenti di grande ironia e divertimento fra Mara Venier e il cast.

Mara Venier battuta hot con la finta Maria De Filippi

Stefano De Martino non ha lesinato battute e simpatiche prese in giro alla padrona di casa: in passato si era presentato con il gesso alla gamba, per ironizzare sull’infortunio di Mara Venier ed aveva anche scherzato, senza sbilanciarsi troppo, sulla sua crisi con Belen Rodriguez.

Momenti di grande divertimento durante il collegamento fra Domenica In e Made in Sud: Mara Venier è stata fatta parlare con Vincenzo De Lucia, imitatore del cast, che si è presentato nei panni di Maria De Filippi. Fra una battuta e l’altra, quando la finta Maria le ha proposto di aprire la busta oppure il gesso, Mara ha esclamato: “Non apro più niente! Avrei voglia di aprire altre cose…”

Grandi risate in studio e anche a casa, dove il pubblico si è scatenato sui social:

Stefano De Martino e le donne

Anche le battute sul rapporto di Stefano De Martino con le donne si sono sprecate: il ballerino ha anche dichiarato che ormai quella delle donne è “una religione che non pratica più”. La zia Mara gli ha fatto notare, durante l’ultimo collegamento, di essere troppo dimagrito: un riferimento ai dispiaceri amorosi che sta passando il conduttore?

Per ora, Stefano in tv non ha motivo di essere triste: il suo Made in Sud, al fianco di Fatima Trotta, sta andando benissimo anche in termini di ascolti e la sua riconferma, per il momento, non sta facendo rimpiangere i conduttori che lo avevano preceduto. Niente male per un esordiente!